В Новосибирске кладбища начали обрабатывать от клещей

Отметим, по данным регионального Роспотребнадзора, только за неделю с 2 по 9 мая было обработано более 677,6 гектаров территорий парков, кладбищ, летних оздоровительных лагерей, баз отдыха и санаториев в регионе. Замечено, что с начала сезона укусы клещей стали причиной обращения в медицинские организации Новосибирской области у 598 человек.