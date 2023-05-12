В Новосибирске кладбища начали обрабатывать от клещей

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Специалисты подрядной организации вручную опрыскивают кладбища, начиная с мест общественного посещения, таких как воинские мемориалы. Представители МКУ «Ритуальные услуги» просят горожан быть внимательными и соблюдать меры предосторожности от укусов клещей.
Отметим, по данным регионального Роспотребнадзора, только за неделю с 2 по 9 мая было обработано более 677,6 гектаров территорий парков, кладбищ, летних оздоровительных лагерей, баз отдыха и санаториев в регионе. Замечено, что с начала сезона укусы клещей стали причиной обращения в медицинские организации Новосибирской области у 598 человек.
Ранее эксперты сообщали Atas.info, что в регионе в 22 районах обитают энцефалитные клещи. Их укусы могут привести к заражению.