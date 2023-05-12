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В Новосибирске кладбища начали обрабатывать от клещей

12 мая 2023, 04:15
Фото: 1MI
От клещей начали обрабатывать кладбища в Новосибирске
Кладбища в Новосибирске начали избавлять от клещей. Обработку территории планируют завершить к 22 мая.

Специалисты подрядной организации вручную опрыскивают кладбища, начиная с мест общественного посещения, таких как воинские мемориалы. Представители МКУ «Ритуальные услуги» просят горожан быть внимательными и соблюдать меры предосторожности от укусов клещей.

Отметим, по данным регионального Роспотребнадзора, только за неделю с 2 по 9 мая было обработано более 677,6 гектаров территорий парков, кладбищ, летних оздоровительных лагерей, баз отдыха и санаториев в регионе. Замечено, что с начала сезона укусы клещей стали причиной обращения в медицинские организации Новосибирской области у 598 человек.

Ранее эксперты сообщали Atas.info, что в регионе в 22 районах обитают энцефалитные клещи. Их укусы могут привести к заражению.

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#Алина Шефер#Клещ#Клещевой энцефалит#Кладбище#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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