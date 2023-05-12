Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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Updated Сегодня, 02:20
Согласно данным Роспотребнадзора, жители региона чаще всего обращались за помощью после укусов клещей в период между 3-9 мая. В Искитимском районе зарегистрировано 63 обращения, в Новосибирском районе - 34 случая, в Бердске - 32.
Также пострадали жители Советского района (28 человек) и Калининского района (10 человек). В целях предотвращения распространения инфекций, проведена проверка 393 клещей на наличие возбудителей клещевого энцефалита, из которых только один был диагностирован положительно. Всего с начала сезона клещи укусили 598 человек.
Кроме того, 392 клеща были проанализированы на наличие возбудителей клещевого боррелиоза, из которых 82 оказались зараженными.