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Уже укусили 598 человек: обстановка с клещами в Новосибирской области

12 мая 2023, 02:18
Фото: 1MI
Клещи кусают новосибирцев

В Новосибирской области клещи укусили в 2023 году почти 600 человек

В Новосибирской области с начала сезона клещи укусили более пятисот человек, и лишь один из них попал в больницу с подозрением на клещевой энцефалит, который впоследствии не был подтвержден.

Согласно данным Роспотребнадзора, жители региона чаще всего обращались за помощью после укусов клещей в период между 3-9 мая. В Искитимском районе зарегистрировано 63 обращения, в Новосибирском районе - 34 случая, в Бердске - 32.

Также пострадали жители Советского района (28 человек) и Калининского района (10 человек). В целях предотвращения распространения инфекций, проведена проверка 393 клещей на наличие возбудителей клещевого энцефалита, из которых только один был диагностирован положительно. Всего с начала сезона клещи укусили 598 человек.

Кроме того, 392 клеща были проанализированы на наличие возбудителей клещевого боррелиоза, из которых 82 оказались зараженными.

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#Эмилия Губарева#Клещ#Клещевой энцефалит#Общество#Город#Роспотребнадзор#Новосибирск#Новосибирская область
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