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Черные копатели в поисках ценных вещей разоряют могилы на подтопленном кладбище

18 мая 2023, 01:46
Фото: Алена Глазкова / 1MI
Бердское старое кладбище давно скрыто водой Обского водохранилища.
Каждую весну на Бердскую косу устремляются искатели драгоценностей и старинных вещей. Больше всего их интересует подтопленное старое кладбище, так как там можно найти нательные крестики и другие ценные вещи.

Каждую весну подтопленные могилы на старом кладбище в Бердске привлекают черных копателей, людей, которые с металлоискателями ищут ценные вещи. Добраться до места, где когда-то было кладбище, можно всего несколько дней в году, в мае. В это время, пока вода еще не пришла с Алтая, старый город местами почти выходит на поверхность.

Татьяна Свиридова, режиссер видео киностудии «Студия 21» и заведующая отделом кинохроники Бердского историко-художественного музея, восстанавливает списки жителей Старого Бердска, которые были похоронены в затопленных могилах. Татьяна Свиридова полагает, что если персонализировать историю погоста в Старом Бердске, то горожанам станет ясно, что здесь погребены их предки, и они будут относиться к этому месту с большим уважением.

Как отмечает Свиридова, до 40-х годов прошлого века на этом кладбище было около 200 могил. Действующее законодательство не предусматривает ответственность за разрушение могил из-за стихийных бедствий или других обстоятельств.

Сотни могил с символикой ЧВК "Вагнер" появились на Гусинобродском кладбище
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Более двухсот могил с символикой ЧВК "Вагнер" были замечены на Гусинобродском кладбище.

#Ольга Храмушкина#Кладбище#Грабители#Общество#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск
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