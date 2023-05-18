Каждую весну подтопленные могилы на старом кладбище в Бердске привлекают черных копателей, людей, которые с металлоискателями ищут ценные вещи. Добраться до места, где когда-то было кладбище, можно всего несколько дней в году, в мае. В это время, пока вода еще не пришла с Алтая, старый город местами почти выходит на поверхность.