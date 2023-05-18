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Published Сегодня, 01:46
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Каждую весну подтопленные могилы на старом кладбище в Бердске привлекают черных копателей, людей, которые с металлоискателями ищут ценные вещи. Добраться до места, где когда-то было кладбище, можно всего несколько дней в году, в мае. В это время, пока вода еще не пришла с Алтая, старый город местами почти выходит на поверхность.
Татьяна Свиридова, режиссер видео киностудии «Студия 21» и заведующая отделом кинохроники Бердского историко-художественного музея, восстанавливает списки жителей Старого Бердска, которые были похоронены в затопленных могилах. Татьяна Свиридова полагает, что если персонализировать историю погоста в Старом Бердске, то горожанам станет ясно, что здесь погребены их предки, и они будут относиться к этому месту с большим уважением.
Как отмечает Свиридова, до 40-х годов прошлого века на этом кладбище было около 200 могил. Действующее законодательство не предусматривает ответственность за разрушение могил из-за стихийных бедствий или других обстоятельств.
Более двухсот могил с символикой ЧВК "Вагнер" были замечены на Гусинобродском кладбище.