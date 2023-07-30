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Под Новосибирском рыбак нашел череп доисторического животного в селе Егорьевское

30 июля 2023, 11:33
Фото: «Нетипичный Новосибирск»
Останки животного нашли в НСО
Рыбак обнаружил в селе Егорьевское под Новосибирском череп доисторического шерстистого носорога, останки которого принадлежат к вымершему виду.

В Новосибирской области нашли череп древнего животного. Событие произошло в селе Егорьевское Маслянинского района, где рыбак обнаружил останки этого драгоценной находки. Паблик «Нетипичный Новосибирск» поделился этой информацией.

После проведения экспертизы стало ясно, что череп принадлежит шерстистому носорогу. Ранее, кости этого древнего создания были найдены другими местными жителями. Кроме того, в этой области также были обнаружены останки мамонта.

Шерстистые носороги населяли пространства Евразии во время ледникового периода, и окончательно исчезли около 14 тысяч лет назад.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Общество#Город#История#Животные#Рыбак#Череп#Кости
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