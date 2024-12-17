В Новосибирске нашли самую опасную горку для детей

Posted 17 декабря, 06:41
Published 17 декабря, 06:41
Modified 17 декабря, 06:43
Updated 17 декабря, 06:43
Горка находится в Калининском районе. Она каждый год образовывается у поликлиники №29. На ней ежедневно катаются дети — ее спуск выходит прямо к оживленной дороге. Других разрешенных горок в микрорайонах Родники и Снегири нет.
Местные жители обеспокоены за безопасность малолетних. Они предлагают поставить внизу специальный заборчик, который минимизирует опасность.
Из-за коммунальной аварии в Ленинском районе затопило дорогу и ошпарило кипятком машины. В итоге без отопления сидели 200 домов. ЧП уже проверяет прокуратура. Сейчас тепло во все дома вернули.