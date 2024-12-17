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Posted 17 декабря, 06:41

Published 17 декабря, 06:41

Modified 17 декабря, 06:43

Updated 17 декабря, 06:43

Дети катаются на горке

В Новосибирске нашли самую опасную горку для детей

17 декабря 2024, 06:41
Фото: 1MI. Дети катаются на горке
В Новосибирске обнаружили опасную горку, на которой катаются дети вблизи дороги, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.

Горка находится в Калининском районе. Она каждый год образовывается у поликлиники №29. На ней ежедневно катаются дети — ее спуск выходит прямо к оживленной дороге. Других разрешенных горок в микрорайонах Родники и Снегири нет.

Местные жители обеспокоены за безопасность малолетних. Они предлагают поставить внизу специальный заборчик, который минимизирует опасность.

Из-за коммунальной аварии в Ленинском районе затопило дорогу и ошпарило кипятком машины. В итоге без отопления сидели 200 домов. ЧП уже проверяет прокуратура. Сейчас тепло во все дома вернули.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Дети#Опасность#Детская горка
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