Искусственные красители для яиц небезопасны, считает химик из Новосибирска

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:55
При окрашивании куриных яиц в преддверии Пасхи с помощью искусственных красителей организму человека может быть нанесен вред. По мнению Светланы Габелко, доцента кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ, все дело в азокрасителях.
Эксперт рассказала, что в состав краски в продающихся в магазинах предпасхальных наборов входят азокрасители. Это созданное искусственно вещество не встречается в естественных условиях и довольно дешево.
По государственному стандарту азокрасители входят в список веществ с умеренной опасностью третьего класса, поэтому при их использовании необходимо строго соблюдать инструкцию.
В частности, Габелко напомнила, что нужно прежде всего контролировать сохранность яичной скорлупы во время варки. Лучше всего уложить яйца на дно посуды и варить на медленном огне, а для подстраховки воду можно посолить.
Хранить пасхальные яйца нужно в холодильнике, но не более 36 часов, пишет «Российская газета».