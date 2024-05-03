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О вреде азокрасителей для человека перед Пасхой рассказала химик из Новосибирска

Искусственные красители для яиц небезопасны, считает химик из Новосибирска

3 мая 2024, 05:53
Фото: 1MI

О вреде азокрасителей для человека перед Пасхой рассказала химик из Новосибирска

Доцент кафедры НГТУ заявила о небезопасности азокрасителей и рекомендовала соблюдать определенные правила при окрашивании яиц перед Пасхой.

При окрашивании куриных яиц в преддверии Пасхи с помощью искусственных красителей организму человека может быть нанесен вред. По мнению Светланы Габелко, доцента кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ, все дело в азокрасителях.

Эксперт рассказала, что в состав краски в продающихся в магазинах предпасхальных наборов входят азокрасители. Это созданное искусственно вещество не встречается в естественных условиях и довольно дешево.

По государственному стандарту азокрасители входят в список веществ с умеренной опасностью третьего класса, поэтому при их использовании необходимо строго соблюдать инструкцию.

В частности, Габелко напомнила, что нужно прежде всего контролировать сохранность яичной скорлупы во время варки. Лучше всего уложить яйца на дно посуды и варить на медленном огне, а для подстраховки воду можно посолить.

Хранить пасхальные яйца нужно в холодильнике, но не более 36 часов, пишет «Российская газета».

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Опасность#Яйца#Азокрасители
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