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Posted 16 января, 03:47

Published 16 января, 03:47

Modified 16 января, 03:49

Updated 16 января, 03:49

Автомобиль скорой помощи

Причиной гибели новосибирской медсестры на смене могли стать переработки

16 января 2025, 03:47
Фото: 1MI. Автомобиль скорой помощи
Стала известна возможная причина гибели медсестры из Бердска, которая скончалась на ночной смене в больнице.

В Бердске, в Центральной городской больнице, скончалась 46-летняя медсестра, потерявшая сознание прямо во время ночного дежурства. По данным местных источников, женщина была экстренно госпитализирована в реанимационное отделение, но, несмотря на усилия медиков, её жизнь спасти не удалось.

Одной из ключевых версий, рассматриваемых в рамках расследования, является переработка как возможная причина ухода из жизни медсестры. По предварительным данным, медсестра работала в хирургическом отделении больницы, где её трудовая нагрузка была значительной.

Согласно сообщениям Гострудинспекции региона, в настоящее время проводится всестороннее расследование. Работает комиссия, которая изучает все обстоятельства трагедии. Если в ходе проверки будут обнаружены нарушения трудового законодательства, соответствующие меры воздействия будут приняты.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Смерть#Здравоохранение#Бердск#Переработка#Расследование#Медсестра
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