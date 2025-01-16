Причиной гибели новосибирской медсестры на смене могли стать переработки

Posted 16 января, 03:47
Published 16 января, 03:47
Modified 16 января, 03:49
Updated 16 января, 03:49
В Бердске, в Центральной городской больнице, скончалась 46-летняя медсестра, потерявшая сознание прямо во время ночного дежурства. По данным местных источников, женщина была экстренно госпитализирована в реанимационное отделение, но, несмотря на усилия медиков, её жизнь спасти не удалось.
Одной из ключевых версий, рассматриваемых в рамках расследования, является переработка как возможная причина ухода из жизни медсестры. По предварительным данным, медсестра работала в хирургическом отделении больницы, где её трудовая нагрузка была значительной.
Согласно сообщениям Гострудинспекции региона, в настоящее время проводится всестороннее расследование. Работает комиссия, которая изучает все обстоятельства трагедии. Если в ходе проверки будут обнаружены нарушения трудового законодательства, соответствующие меры воздействия будут приняты.