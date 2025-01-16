Причиной гибели новосибирской медсестры на смене могли стать переработки

В Бердске, в Центральной городской больнице, скончалась 46-летняя медсестра, потерявшая сознание прямо во время ночного дежурства. По данным местных источников, женщина была экстренно госпитализирована в реанимационное отделение, но, несмотря на усилия медиков, её жизнь спасти не удалось.