В Новосибирске мужчина погиб при пожаре в многоэтажном доме

Posted 28 декабря, 03:48
Published 28 декабря, 03:48
Modified 28 декабря, 03:50
Updated 28 декабря, 03:50
Все случилось 27 декабря на улице Вертковская, что в Ленинском районе. В 12-этажном доме загорелась квартира. Жильцы эвакуировались вместе с детьми. Соседи не пострадали. На место прибыли пожарные.
Горела квартира на пятом этаже. Жилье окутал густой дым. Внутри помещения нашли двух людей без сознания — женщину и мужчину. Пострадавшую увезли в больницу с отравлением, а ее сожитель погиб.
Огонь оперативно устранили. Дым убрали с помощью вентиляции. В ЧП были задействованы 36 человек и 10 единиц спецтехники. Ранее в Новосибирске произошел пожар в отделении Сбербанка.