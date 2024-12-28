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Posted 28 декабря, 03:48

Published 28 декабря, 03:48

Modified 28 декабря, 03:50

Updated 28 декабря, 03:50

В пожаре погиб человек

В Новосибирске мужчина погиб при пожаре в многоэтажном доме

28 декабря 2024, 03:48
Фото: 1MI. В пожаре погиб человек
Житель Новосибирска погиб в пожаре в одном из районов города, проинформировали в МЧС.

Все случилось 27 декабря на улице Вертковская, что в Ленинском районе. В 12-этажном доме загорелась квартира. Жильцы эвакуировались вместе с детьми. Соседи не пострадали. На место прибыли пожарные.

Горела квартира на пятом этаже. Жилье окутал густой дым. Внутри помещения нашли двух людей без сознания — женщину и мужчину. Пострадавшую увезли в больницу с отравлением, а ее сожитель погиб.

Огонь оперативно устранили. Дым убрали с помощью вентиляции. В ЧП были задействованы 36 человек и 10 единиц спецтехники. Ранее в Новосибирске произошел пожар в отделении Сбербанка.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Пожар
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