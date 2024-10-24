Сахалинский мусор вывезут в Новосибирск

Posted 24 октября, 09:29
Published 24 октября, 09:29
Modified 24 октября, 09:31
Updated 24 октября, 09:31
Проект «Экология», инициированный президентом России, направлен на снижение негативного воздействия промышленных отходов на окружающую среду. Переработка стекла играет ключевую роль в достижении экологической устойчивости, поскольку стекло может многократно перерабатываться без потери качества. Это делает его идеальным материалом для вторичного использования.
Пресс-служба АО «Управление по обращению с отходами» сообщает, что организовать логистику с острова — непростая задача. Тем не менее, первая партия стекла уже отправлена в Новосибирск, и ожидается, что объемы отправляемого сырья будут увеличиваться.