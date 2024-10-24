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Posted 24 октября, 09:29

Published 24 октября, 09:29

Modified 24 октября, 09:31

Updated 24 октября, 09:31

Пункт приема стеклотары

Сахалинский мусор вывезут в Новосибирск

24 октября 2024, 09:29
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Пункт приема стеклотары

Более 150 тонн стекла отправили с Сахалина в Новосибирск на переработку

В рамках национального проекта «Экология» с Сахалина в Новосибирск отправлена первая партия стеклянных отходов — более 150 тонн. Собранное стекло получит вторую жизнь и будет использовано при производстве новых изделий, таких как стеклянная тара и посуда.

Проект «Экология», инициированный президентом России, направлен на снижение негативного воздействия промышленных отходов на окружающую среду. Переработка стекла играет ключевую роль в достижении экологической устойчивости, поскольку стекло может многократно перерабатываться без потери качества. Это делает его идеальным материалом для вторичного использования.

Пресс-служба АО «Управление по обращению с отходами» сообщает, что организовать логистику с острова — непростая задача. Тем не менее, первая партия стекла уже отправлена в Новосибирск, и ожидается, что объемы отправляемого сырья будут увеличиваться.

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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирск#Переработка#Отходы#Сахалин
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