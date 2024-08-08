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Больше миллиарда ущерба насчитали в деле экс-директора «Экология-Новосибирск»

Больше миллиарда ущерба насчитали в деле экс-директора «Экология-Новосибирск»

8 августа 2024, 10:21
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере на 1,1 млрд рублей, уточнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего директора ООО «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой, направлено в суд.

В ходе расследования следователи пришли к выводу, что течение трех лет, с 2018 года по 2021-й, Анисимова заключала договора с юрлицами и ИП на вывоз мусора. При этом фактически условия договора со стороны оператора не были выполнены. Следователи насчитали 1,1 млрд рублей ущерба. В рамках уголовного дела арестовано имущество фигуранта и непосредственно самой организации, общая сумма почти 178 млн рублей. Рассмотрение уголовного дела пройдет в Железнодорожном суде.

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«Экология Новосибирск» действовала как региональный оператор по вывозу ТБО до начала 2023 года. В том же году компания была признана банкротом.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Банкротство "Экологии-Новосибирск"
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