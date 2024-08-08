Больше миллиарда ущерба насчитали в деле экс-директора «Экология-Новосибирск»

В ходе расследования следователи пришли к выводу, что течение трех лет, с 2018 года по 2021-й, Анисимова заключала договора с юрлицами и ИП на вывоз мусора. При этом фактически условия договора со стороны оператора не были выполнены. Следователи насчитали 1,1 млрд рублей ущерба. В рамках уголовного дела арестовано имущество фигуранта и непосредственно самой организации, общая сумма почти 178 млн рублей. Рассмотрение уголовного дела пройдет в Железнодорожном суде.