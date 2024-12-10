Новосибирские музыканты сняли новогодний клип в Центральном парке

Posted 10 декабря, 09:45
Published 10 декабря, 09:45
Modified 10 декабря, 09:47
Updated 10 декабря, 09:47
Дуэт «Алмаз» скоро выпустит новогоднюю песню. Композицию написал Александр Васин. Музыканты решили снять клип в родном Новосибирске.
В качестве локаций они использовали студию и Центральный парк. Столица Сибири уже украшена к Новому году, поэтому с выбором места проблем не произошло. Правда, в парке охрана запретила вблизи снимать снежинку, что стало очень непонятным для артистов, пишет VN.ru. Однако выход из этой ситуации нашли — ее просто снимали издалека.
Отметим, что музыканты являются исполнителями знаменитой для сибиряков песни «Город 54». Сам дуэт образовался еще в 2005 году. Тем временем в новосибирских школах классическая музыка заменила звонки на уроки.