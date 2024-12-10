Новосибирские музыканты сняли новогодний клип в Центральном парке

В качестве локаций они использовали студию и Центральный парк. Столица Сибири уже украшена к Новому году, поэтому с выбором места проблем не произошло. Правда, в парке охрана запретила вблизи снимать снежинку, что стало очень непонятным для артистов, пишет VN.ru. Однако выход из этой ситуации нашли — ее просто снимали издалека.