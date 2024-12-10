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Posted 10 декабря, 09:45

Published 10 декабря, 09:45

Modified 10 декабря, 09:47

Updated 10 декабря, 09:47

Клип выйдет на днях

Новосибирские музыканты сняли новогодний клип в Центральном парке

10 декабря 2024, 09:45
Фото: atas.info. Клип выйдет на днях
В Новосибирске сняли новогодний клип: дуэт рассказал, как это было.

Дуэт «Алмаз» скоро выпустит новогоднюю песню. Композицию написал Александр Васин. Музыканты решили снять клип в родном Новосибирске.

В качестве локаций они использовали студию и Центральный парк. Столица Сибири уже украшена к Новому году, поэтому с выбором места проблем не произошло. Правда, в парке охрана запретила вблизи снимать снежинку, что стало очень непонятным для артистов, пишет VN.ru. Однако выход из этой ситуации нашли — ее просто снимали издалека.

Отметим, что музыканты являются исполнителями знаменитой для сибиряков песни «Город 54». Сам дуэт образовался еще в 2005 году. Тем временем в новосибирских школах классическая музыка заменила звонки на уроки.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Центральный парк#Клип#Музыка#Артисты#Видеоролики
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