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Световой потолок за 1,3 млн появится в Центральном парке Новосибирска

Световой потолок за 1,3 млн появится в Центральном парке Новосибирска

23 ноября 2023, 01:44
Фото: Артем Шершнев / 1MI
В Центральном парке Новосибирска установят световой потолок с гирляндами за 1,3 миллиона рублей, работы будут выполнены до 9 декабря.

В Центральном парке Новосибирска планируют сделать световой потолок с гирляндами. По информации, размещенной на сайте госзакупок, уже появился соответствующий лот на оформление аллеи парка.

За выполнение работ по декору парка будет выплачено 1,3 миллиона рублей. Все необходимые украшения уже находятся на складе заказчика.

Согласно описанию, подрядчик должен будет подготовить площадку для установки, установить бетонные блоки и столбы, сделать монтаж тросовой системы и гирлянд. Установка светового потолка запланирована на период с 26 ноября по 9 декабря.

Работы заказаны МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ» и будут финансироваться из бюджета.

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#Новосибирск#Госзакупки#Центральный парк#Гирлянды#Эмилия Губарева#Украшения
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