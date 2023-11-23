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Гирлянды

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2023
Световой потолок за 1,3 млн появится в Центральном парке Новосибирска
В Центральном парке Новосибирска установят световой потолок с гирляндами за 1,3 миллиона рублей, работы будут выполнены до 9 декабря.
23 ноября 2023, 01:44
Мэрия Новосибирска отказалась от покупки главной городской елки
26 октября 2023, 04:02
2022
Мэрия Новосибирска превысила затраты на новогодние украшения в 2022 году
14 декабря 2022, 03:06
Новогоднюю иллюминацию включили в Новосибирске - смотрим 12 лучших фото
3 декабря 2022, 04:49
В Новосибирске не откажутся от новогодних гирлянд из-за проблем с освещением улиц
6 октября 2022, 07:37

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