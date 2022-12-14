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Мэрия Новосибирска превысила затраты на новогодние украшения в 2022 году

Сегодня, 03:06
Фото: atas.info
Власти Новосибирска потратили на новогодние гирлянды в 2022 году 4,37 млн руб
Власти Новосибирска потратили на новогодние гирлянды в 2022 году 4,37 млн руб. Это на 821,1 тыс. руб. больше, чем в 2021-м.

Как пишет РБК Новосибирск со ссылкой на управление художественного облика, затраты ушли на монтаж и закупку украшений для улиц мегаполиса. Всего на госзакупках проходило 35 конкурсов, связанных с празднованием Нового года.

Цена всех лотов составила 32,1 млн руб. На иллюминации, световые шары и другие гирлянды ушло в этом году 4,37 млн руб.

В чуть меньшую стоимость обошелся новогодний сквер у НОВАТа. На подготовку мероприятий и установку скульптур потратили 3,72 млн руб.

Напомним, ранее Atas.info писал о том, как украсили площадь Ленина к Новому году-2023 в рамках проекта "Новосибирск-Новогодняя столица".

Ажурные золотые ворота поставили на перекрытой улице Ленина в Новосибирске
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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Новый год#Госзакупки#Гирлянды
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