Мэрия Новосибирска превысила затраты на новогодние украшения в 2022 году

Как пишет РБК Новосибирск со ссылкой на управление художественного облика, затраты ушли на монтаж и закупку украшений для улиц мегаполиса. Всего на госзакупках проходило 35 конкурсов, связанных с празднованием Нового года.
Цена всех лотов составила 32,1 млн руб. На иллюминации, световые шары и другие гирлянды ушло в этом году 4,37 млн руб.
В чуть меньшую стоимость обошелся новогодний сквер у НОВАТа. На подготовку мероприятий и установку скульптур потратили 3,72 млн руб.
Напомним, ранее Atas.info писал о том, как украсили площадь Ленина к Новому году-2023 в рамках проекта "Новосибирск-Новогодняя столица".