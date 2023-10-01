В Новосибирске закрыли сезон фонтанов лазерным шоу

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Published Сегодня, 05:50
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Вечером в субботу, 30 сентября, над светомузыкальным фонтаном в Центральном парке Новосибирска прошло последнее в этом году лазерное шоу. Горожане над водными струями могли увидеть не только яркое и причудливое переплетение световых лучей, но и целые картины, изображающие знаковые места Новосибирска.
Сейчас специалисты притупили к консервации всех городских фонтанов. По традиции, они возобновят работу в мае 2024 года. А над чашами в Первомайском сквере, в сквере «Крылья Сибири» на Орджоникидзе и над фонтаном на площади Пименова перед ГПНТБ возведут световые конструкции, которые будут радовать новосибирцев зимой.