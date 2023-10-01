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Снова городские фонтаны зарабаотают в мае

В Новосибирске закрыли сезон фонтанов лазерным шоу

1 октября 2023, 05:50
Фото: welcome-novosibirsk.ru
Снова городские фонтаны зарабаотают в мае
Все городские водные каскады с 1 октября начнут консервировать на зиму

Вечером в субботу, 30 сентября, над светомузыкальным фонтаном в Центральном парке Новосибирска прошло последнее в этом году лазерное шоу. Горожане над водными струями могли увидеть не только яркое и причудливое переплетение световых лучей, но и целые картины, изображающие знаковые места Новосибирска.

Сейчас специалисты притупили к консервации всех городских фонтанов. По традиции, они возобновят работу в мае 2024 года. А над чашами в Первомайском сквере, в сквере «Крылья Сибири» на Орджоникидзе и над фонтаном на площади Пименова перед ГПНТБ возведут световые конструкции, которые будут радовать новосибирцев зимой.

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#Видео#Новосибирск#Фонтан#Центральный парк#Шоу
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