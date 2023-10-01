В Новосибирске закрыли сезон фонтанов лазерным шоу

Сейчас специалисты притупили к консервации всех городских фонтанов. По традиции, они возобновят работу в мае 2024 года. А над чашами в Первомайском сквере, в сквере «Крылья Сибири» на Орджоникидзе и над фонтаном на площади Пименова перед ГПНТБ возведут световые конструкции, которые будут радовать новосибирцев зимой.