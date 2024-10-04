Достопримечательности

20 причин посетить Новосибирск — рейтинг от телеведущего Дмитрия Крылова

В новом выпуске программы «Непутёвые заметки», который вышел на Первом канале, телеведущий Дмитрий Крылов назвал 20 причин, почему стоит посетить Новосибирск.