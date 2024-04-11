Что известно о хирурге, подарившем коллеге кровавую «валентинку» из кожи пациента

В конце 2023 года медсестра новосибирского роддома выложила селфи с пациенткой в бессознательном состоянии. Подпись гласила: «Девочки, подумайте, стоит ли рожать в 17-20? Детишки е-мое, а мы их тут спасаем». Тогда поступок медработника вызвал негодование у общественности. Главврач вовсе открестился от сотрудницы, заявив, что в роддоме она давно не работает.