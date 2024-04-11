atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Что известно о новосибирском хирурге, подарившем коллеге кровавую «валентинку»

Что известно о хирурге, подарившем коллеге кровавую «валентинку» из кожи пациента

11 апреля 2024, 12:22
Фото: vk.com / Рустам Курманбаев

Что известно о новосибирском хирурге, подарившем коллеге кровавую «валентинку»

В Сети завирусились кадры из операционной, на которой бригада врачей демонстрирует лоскут кожи, вырезанный в форме сердца. Фотографии были опубликованы в аккаунте пластического хирурга Рустама Курманбаева.

Кровавая «валентинка», судя по всему, предназначалась коллеге доктора — ее аккаунт был отмечен на фото. Общественность осталась в недоумении: что это было? Atas.info решил узнать подробнее об авторе шокирующего контента.

Где работает доктор Курманбаев

На сайте «ПроДокторов» информация на странице Рустама Курманбаева последний раз обновлялась в сентябре 2023 года. В ней сказано, что он пластический хирург с 11-летним стажем. Пользователи оставили о работе хирурга 56 отзывов, 53 из них — положительные.

Настоящее место работы Курманбаева — клиника косметологии и реабилитации R&R Clinic. Эту информацию корреспонденту подтвердили в клинике. Ранее Курманбаев вел практику в медицинском центре UMG.

Базовое медицинское образование получил в Государственном медицинском университете города Семей в Казахстане. Там же отучился в интернатуре. Профильное образование — пластическая хирургия — получил уже в НГУ. Проходил курсы повышения квалификации в Казахстане, Португалии, Германии.

Пластический хирург вырезал «валентинку» из кожи пациента — общественность в шоке
Узнать подробнее

В личном аккаунте Курманбаев в соцсетях указано место работы «Центр пластической хирургии, косметологии и реабилитации под началом знаменитых хирургов Татьяны Романовской и Рустама Курманбаева». При этом Центр использует для связи с пациентами номер телефона клиники R&R Clinic. В аккаунте указано, что доктор проводит операции в Казахстане, Москве, Новосибирске. Контент — типичный для всех представителей сферы. Это, скорее, портфолио удачных работ: узкие талии, плоские животы, подтянутая и порядком увеличенная грудь.

Но есть на странице фото и видео с отдыха, который доктор совмещает с совместными практиками с другими хирургами.

Корреспондент направил вопросы Рустаму Курманбаеву с просьбой рассказать, действительно ли эта была кожа пациента, и знал ли он, что его части тела демонстрируют на камеру.

Медсестра из новосибирского роддома сделала селфи с голой роженицей
Узнать подробнее

Врачебная тайна или развлекательный контент?

В конце 2023 года медсестра новосибирского роддома выложила селфи с пациенткой в бессознательном состоянии. Подпись гласила: «Девочки, подумайте, стоит ли рожать в 17-20? Детишки е-мое, а мы их тут спасаем». Тогда поступок медработника вызвал негодование у общественности. Главврач вовсе открестился от сотрудницы, заявив, что в роддоме она давно не работает.

Такое поведение в большинстве случаев трактуется как неэтичное, идущее вразрез с самим понятием «врачебная тайна».

При этом видеокамеры — частный гость в операционных. С их помощью хирурги получают консультации опытных коллег по видеосвязи. Также врачи могут фиксировать процесс на видео для последующей научной работы. Но делать это с развлекательной целью до сих пор остается моветоном и выходит за границу медицинской этики.

Читайте также:
Житель Новосибирска отсудил 2,5 млн за ампутированную из-за ошибки врачей ногуНовосибирские врачи возвращают подвижность руки женщине после нападения медведяМать попросила Бастрыкина разобраться в смерти 12-летней дочери. Женщина винит врачей
#Общество#Новосибирск#Операция#Пластическая хирургия#Хирург#Алёна Рогонова
Подпишитесь
В Новосибирской области активизировались клещи. В каких районах уже кусают
Вчера, 03:38
В Новосибирске задержали экс-руководителя управления по борьбе с коррупцией
Сегодня, 05:10
Новосибирцам-транжирам в 2 раза увеличат тариф на электричество
Сегодня, 02:37
Мать, доведшая трехмесячного сына до комы, попала на «Мужское и Женское»
Вчера, 12:05
В новосибирском метро закрыли три спуска — в чем причина
Вчера, 07:46
Убийцу московского полицейского ищут в Новосибирской области
Вчера, 06:21
"