Что известно о хирурге, подарившем коллеге кровавую «валентинку» из кожи пациента

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Кровавая «валентинка», судя по всему, предназначалась коллеге доктора — ее аккаунт был отмечен на фото. Общественность осталась в недоумении: что это было? Atas.info решил узнать подробнее об авторе шокирующего контента.
На сайте «ПроДокторов» информация на странице Рустама Курманбаева последний раз обновлялась в сентябре 2023 года. В ней сказано, что он пластический хирург с 11-летним стажем. Пользователи оставили о работе хирурга 56 отзывов, 53 из них — положительные.
Настоящее место работы Курманбаева — клиника косметологии и реабилитации R&R Clinic. Эту информацию корреспонденту подтвердили в клинике. Ранее Курманбаев вел практику в медицинском центре UMG.
Базовое медицинское образование получил в Государственном медицинском университете города Семей в Казахстане. Там же отучился в интернатуре. Профильное образование — пластическая хирургия — получил уже в НГУ. Проходил курсы повышения квалификации в Казахстане, Португалии, Германии.
В личном аккаунте Курманбаев в соцсетях указано место работы «Центр пластической хирургии, косметологии и реабилитации под началом знаменитых хирургов Татьяны Романовской и Рустама Курманбаева». При этом Центр использует для связи с пациентами номер телефона клиники R&R Clinic. В аккаунте указано, что доктор проводит операции в Казахстане, Москве, Новосибирске. Контент — типичный для всех представителей сферы. Это, скорее, портфолио удачных работ: узкие талии, плоские животы, подтянутая и порядком увеличенная грудь.
Но есть на странице фото и видео с отдыха, который доктор совмещает с совместными практиками с другими хирургами.
Корреспондент направил вопросы Рустаму Курманбаеву с просьбой рассказать, действительно ли эта была кожа пациента, и знал ли он, что его части тела демонстрируют на камеру.
В конце 2023 года медсестра новосибирского роддома выложила селфи с пациенткой в бессознательном состоянии. Подпись гласила: «Девочки, подумайте, стоит ли рожать в 17-20? Детишки е-мое, а мы их тут спасаем». Тогда поступок медработника вызвал негодование у общественности. Главврач вовсе открестился от сотрудницы, заявив, что в роддоме она давно не работает.
Такое поведение в большинстве случаев трактуется как неэтичное, идущее вразрез с самим понятием «врачебная тайна».
При этом видеокамеры — частный гость в операционных. С их помощью хирурги получают консультации опытных коллег по видеосвязи. Также врачи могут фиксировать процесс на видео для последующей научной работы. Но делать это с развлекательной целью до сих пор остается моветоном и выходит за границу медицинской этики.