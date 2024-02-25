Удалять камни из почек ударными волнами научились врачи в Забайкалье

Метод основан на использовании ударных волн для раздробления камней внутри почек. Хирурги сравнивают ощущения пациентов с чувством «пинков» по почкам. Мнение большинства пациентов положительное — они считают, что процедура лучше, чем операция под наркозом, так как она менее травматична и имеет меньше осложнений.