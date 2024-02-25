Удалять камни из почек ударными волнами научились врачи в Забайкалье

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Метод основан на использовании ударных волн для раздробления камней внутри почек. Хирурги сравнивают ощущения пациентов с чувством «пинков» по почкам. Мнение большинства пациентов положительное — они считают, что процедура лучше, чем операция под наркозом, так как она менее травматична и имеет меньше осложнений.
Доктор Алексей Майзель, уролог клиники, отмечает, что это новое достижение в урологической медицине и является значимым шагом вперед. Благодаря этой процедуре пациенты могут полностью избавиться от камней в почках за несколько сеансов продолжительностью 40 минут каждый, сообщает «РТК Забайкалье».
Николай Тюменцев, главный уролог Забайкальского края, считает, что развитие урологической медицины не останавливается на этом. Он отмечает использование робототехники и других новых методов лечения, таких как лазерная энакуляция предстательной железы. Он также подчеркивает, что клиника готова активно продолжать развиваться и предоставлять качественную помощь своим пациентам.