Выжили, благодаря четвероногому другу: пес спас всю семью от пожара в Новосибирске

Posted 5 декабря, 08:44
Published 5 декабря, 08:44
Modified 5 декабря, 08:46
Updated 5 декабря, 08:46
Инцидент произошел 5 декабря рано утром в Октябрьском районе на улице Чехова. Загорелась баня, и огонь мог легко перекинуться на жилой дом. В момент, когда пламя начало усиливаться, пес почувствовал запах дыма и увидел яркое пламя, после чего громко залаял, что разбудило его хозяев. Услышав тревожные звуки, они вовремя эвакуировались из дома.
Сообщение о пожаре спасатели получили в 06:36. Уже через шесть минут на место происшествия прибыли сотрудники ГУ МЧС России. Пес продолжал лаять, пока не убедился, что его хозяева в безопасности.
Огонь потушили за 17 минут. Пламя уничтожило только баню площадью 10 квадратных метров, а дом и соседние участки удалось отстоять от перехода огня. После того как пожар был потушен, пес радостно встретил спасателей и даже позволил себя погладить.