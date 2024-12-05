Выжили, благодаря четвероногому другу: пес спас всю семью от пожара в Новосибирске

Инцидент произошел 5 декабря рано утром в Октябрьском районе на улице Чехова. Загорелась баня, и огонь мог легко перекинуться на жилой дом. В момент, когда пламя начало усиливаться, пес почувствовал запах дыма и увидел яркое пламя, после чего громко залаял, что разбудило его хозяев. Услышав тревожные звуки, они вовремя эвакуировались из дома.