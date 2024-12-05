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Posted 5 декабря, 08:44

Published 5 декабря, 08:44

Modified 5 декабря, 08:46

Updated 5 декабря, 08:46

Домашний пес

Выжили, благодаря четвероногому другу: пес спас всю семью от пожара в Новосибирске

5 декабря 2024, 08:44
Фото: 1MI. Домашний пес

В Новосибирске пес спас своих хозяев от пожара

Пожар разгорелся в одном из частных домов Новосибирска. Вся семья могла пострадать, если бы не любимец семьи, который спас своих хозяев, рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Инцидент произошел 5 декабря рано утром в Октябрьском районе на улице Чехова. Загорелась баня, и огонь мог легко перекинуться на жилой дом. В момент, когда пламя начало усиливаться, пес почувствовал запах дыма и увидел яркое пламя, после чего громко залаял, что разбудило его хозяев. Услышав тревожные звуки, они вовремя эвакуировались из дома.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 06:36. Уже через шесть минут на место происшествия прибыли сотрудники ГУ МЧС России. Пес продолжал лаять, пока не убедился, что его хозяева в безопасности.

Огонь потушили за 17 минут. Пламя уничтожило только баню площадью 10 квадратных метров, а дом и соседние участки удалось отстоять от перехода огня. После того как пожар был потушен, пес радостно встретил спасателей и даже позволил себя погладить.

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