Летел 50 метров: новосибирец упал в глубокий овраг на территории ботанического сада

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
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Все случилось 8 января в 19 часов в Советском районе. На улице Терешковой мужчина упал в овраг — он был дезориентирован на территории ботанического сада. Об этом сообщали очевидцы.
Спасатели МАСС провели поисковые работы. Парня 2003 года рождения нашли в овраге, глубина которого достигала 50 метров. Место происшествия было в пяти километрах от дороги.
Новосибирца подняли из оврага, доставили до дороги. Передали сибиряка друзьям и полиции. Спасательные работы завершили в 21 час.