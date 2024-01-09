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Парень не пострадал

Летел 50 метров: новосибирец упал в глубокий овраг на территории ботанического сада

9 января 2024, 02:17
Фото: 1MI
Парень не пострадал

Новосибирец упал в глубокий овраг на территории ботанического сада

В Новосибирске молодой мужчина провалился в овраг — ему помогали спасатели МАСС.

Все случилось 8 января в 19 часов в Советском районе. На улице Терешковой мужчина упал в овраг — он был дезориентирован на территории ботанического сада. Об этом сообщали очевидцы.

Спасатели МАСС провели поисковые работы. Парня 2003 года рождения нашли в овраге, глубина которого достигала 50 метров. Место происшествия было в пяти километрах от дороги.

Новосибирца подняли из оврага, доставили до дороги. Передали сибиряка друзьям и полиции. Спасательные работы завершили в 21 час.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#МАСС#Эмилия Губарева#Спасатели МАСС
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