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Овраг

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2024
Новосибирец повис над оврагом в закрытом автомобиле
56-летний мужчина оказался заблокированным в своем автомобиле, повисшем над оврагом, сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).
20 октября, 06:11
Новосибирца со сломанным позвоночником нашли на дне оврага
В Октябрьском районе мужчина упал в овраг, подробности его спасения назвали в МАСС.
10 июля, 05:53
Подросток сломал бедро, упав в овраг: он звал прохожих на помощь
Парень оступился и упал в овраг в Новосибирске. Он звал на помощь людей и не мог выбраться самостоятельно.
18 марта, 03:18
2023
Загадочная история: кто принес обнаженный манекен в новосибирский Инюшенский бор?
В Новосибирске заметили мужчину, обнимающегося с обнажённым женским манекеном у оврага в Инюшенском бору.
19 сентября 2023, 09:35
Полицейский вытащил из ледяного оврага обморозившего конечности новосибирца
31 января 2023, 13:00

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