atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября, 06:11

Published 20 октября, 06:11

Modified 20 октября, 06:13

Updated 20 октября, 06:13

Момент ДТП

Новосибирец повис над оврагом в закрытом автомобиле

20 октября 2024, 06:11
Фото: МАСС
Момент ДТП
56-летний мужчина оказался заблокированным в своем автомобиле, повисшем над оврагом, сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).

Инцидент произошел в условиях сложной местности, когда автомобиль по невыясненным причинам оказался на краю оврага. Мужчина, находившийся в салоне, не мог самостоятельно выбраться из-за опасного положения автомобиля. Спасательные службы были вызваны на помощь и быстро среагировали.

Специалисты использовали оборудование для деблокировки автомобиля. С помощью троса им удалось аккуратно вытащить иномарку на безопасное расстояние от края оврага и вернуть ее на дорожное полотно.

После успешной операции спасатели подтвердили, что медицинская помощь мужчине не потребовалась. Он остался цел и невредим.

Более 2 000 новосибирцев получили травмы в ДТП с начала года
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирцы сбивают детей: регион оказался в лидерах рейтинга по аварии с пешеходамиВолонтеры из Новосибирска едва не погибли в аварииПовторил судьбу брата: названо имя погибшего в ДТП жителя Новосибирской области
#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Авария#Овраг#Медицинская помощь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика