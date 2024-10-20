Новосибирец повис над оврагом в закрытом автомобиле

Posted 20 октября, 06:11
Published 20 октября, 06:11
Modified 20 октября, 06:13
Updated 20 октября, 06:13
Инцидент произошел в условиях сложной местности, когда автомобиль по невыясненным причинам оказался на краю оврага. Мужчина, находившийся в салоне, не мог самостоятельно выбраться из-за опасного положения автомобиля. Спасательные службы были вызваны на помощь и быстро среагировали.
Специалисты использовали оборудование для деблокировки автомобиля. С помощью троса им удалось аккуратно вытащить иномарку на безопасное расстояние от края оврага и вернуть ее на дорожное полотно.
После успешной операции спасатели подтвердили, что медицинская помощь мужчине не потребовалась. Он остался цел и невредим.