Новосибирец повис над оврагом в закрытом автомобиле

Инцидент произошел в условиях сложной местности, когда автомобиль по невыясненным причинам оказался на краю оврага. Мужчина, находившийся в салоне, не мог самостоятельно выбраться из-за опасного положения автомобиля. Спасательные службы были вызваны на помощь и быстро среагировали.