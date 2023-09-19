Загадочная история: кто принес обнаженный манекен в новосибирский Инюшенский бор?

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В Новосибирске в лесопарке возле одной из ям заметили обнаженную женскую куклу. Фотографию этой находки опубликовали в группе «Выборная online» ВКонтакте. Фото сделала жительница Новосибирска.
Фотография была сделана 16 сентября в Инюшенском бору на Выборной. По данным очевидцев, сначала рядом с куклой находился мужчина. Он ее обнимал и приветствовал всех прохожих.
Как именно там оказался манекен, неизвестно. Дальнейшая его судьба также неясна.