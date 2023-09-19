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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 09:37

Кукла стояла в овраге

Загадочная история: кто принес обнаженный манекен в новосибирский Инюшенский бор?

19 сентября 2023, 09:35
Фото: Выборная online (Новосибирск)
Кукла стояла в овраге

В Новосибирске в Инюшенском бору нашли раздетую куклу-манекен

В Новосибирске заметили мужчину, обнимающегося с обнажённым женским манекеном у оврага в Инюшенском бору.

В Новосибирске в лесопарке возле одной из ям заметили обнаженную женскую куклу. Фотографию этой находки опубликовали в группе «Выборная online» ВКонтакте. Фото сделала жительница Новосибирска.

Фотография была сделана 16 сентября в Инюшенском бору на Выборной. По данным очевидцев, сначала рядом с куклой находился мужчина. Он ее обнимал и приветствовал всех прохожих.

Как именно там оказался манекен, неизвестно. Дальнейшая его судьба также неясна.

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#Новосибирск#Эмилия Губарева#Овраг#Кукла#Инюшенский бор
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