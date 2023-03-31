«Нетрадиционные» куклы в детском магазине возмутили новосибирцев

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В детском магазине на улице Кутателадзе в Академгородке покупатели заметили странный набор кукол. Игрушки, изображающие жениха и невесту, одеты в несоответствующие гендеру костюмы. Необычную парочку в магазин предоставила фирма Demi Star.
Как сообщает VN.ru, причиной недоразумения мог стать обычный производственный брак, когда куклам по ошибке приделали разные головы. В комплекте прилагаются различные свадебные аксессуары и наряды. Тем не менее, на витрине жених и невеста одеты в несоответствующие статусу наряды.
Подобная ситуация уже возмутила автора поста в паблике «Свидетель, Бердск» социальной сети «ВКонтакте». По его мнению, произошедшее может являться негласной пропагандой гомосексуализма, поэтому магазином должна заинтересоваться прокуратура. «Просьба считать данный пост официальным обращением! Необходимо разобраться и привлечь к ответственности торговую сеть за пропаганду!», - написал анонимный автор.
Многие пользователи уже начали шутить на тему. «Трагедия века», - написала Лилия Дианова. «Пришлите ОМОН! Куклам головы надо местами поменять срочно!», - сыроинизировала Юлия Чернова. Тем не менее, нашлись и сторонники серьезных мер. «Не мытьем, так катанием. Извращенцы лезут из всех щелей», - посетовал Дмитрий Кульков.
Напомним, что в одном из парфюмерных салонов Новосибирска заметили извращенца. Он приставал к сотрудницам с вибратором.