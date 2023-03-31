«Нетрадиционные» куклы в детском магазине возмутили новосибирцев

Как сообщает VN.ru, причиной недоразумения мог стать обычный производственный брак, когда куклам по ошибке приделали разные головы. В комплекте прилагаются различные свадебные аксессуары и наряды. Тем не менее, на витрине жених и невеста одеты в несоответствующие статусу наряды.