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Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

В Новосибирске извращенец приставал с вибратором к сотрудницам парфюмерного бутика

31 марта 2023, 06:12
Фото: 1MI
Мужчина регулярно домогался сотрудниц парфюмерного магазина на Вокзальной Магистрали в Новосибирске.
Сотрудницы парфюмерного магазина на Вокзальной Магистрали пожаловались опасаются за свою безопасность. В магазин часто заходит мужчина странного вида, который пристает к сотрудницам, в последний раз он явился с включенным вибратором, и просил помочь его выключить, предлагал сотрудницам белье.

Неадекватный мужчина заявился в магазин парфюмерии с огромным работающим вибратором и сделал вид, что не знает, как его выключить. До этого он неоднократно заходил в магазин, сначала просто жаловался, что у него не складывается в жизни. Потом начал разные липкие комплименты отпускать сотрудницам, с каждым разом все больше и больше пересекая границу нормального поведения.

Сотрудницы уже тогда опасались за себя, потому что в магазине нет охраны, а вызов тревожной кнопки, если ничего не случится, будет засчитан как ложный.

Директор парфюмерного магазина рассказала, что в последний раз он зашел и она услышала сильный шум. Сначала думала, что это с улицы, но оказалось у него в сумке работал вибратор. Он его достал и начал просить помощи, чтобы выключить вибратор. Потом достал эротическое из другой сумки и предложил сделать взрослый подарок. Видео с рассказом директора магазина появилось с телеграмм канале Mash Siberia.

Как рассказала директор, извращенец оставлял визитки, на которых было имя администратора и юриста боксерского клуба «Сузунец». Корреспонденту Атас.Инфо не удалось связаться с боксерским клубом, единственный указанный в 2Gis телефон клуба не отвечает.

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В конце февраля мы писали о том, что в пункт выдачи Wildberries заходил эксгибиционист и напугал сотрудницу и двух посетительниц.

#Ольга Храмушкина#Извращенцы#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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