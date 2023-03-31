Неадекватный мужчина заявился в магазин парфюмерии с огромным работающим вибратором и сделал вид, что не знает, как его выключить. До этого он неоднократно заходил в магазин, сначала просто жаловался, что у него не складывается в жизни. Потом начал разные липкие комплименты отпускать сотрудницам, с каждым разом все больше и больше пересекая границу нормального поведения.