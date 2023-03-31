Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Неадекватный мужчина заявился в магазин парфюмерии с огромным работающим вибратором и сделал вид, что не знает, как его выключить. До этого он неоднократно заходил в магазин, сначала просто жаловался, что у него не складывается в жизни. Потом начал разные липкие комплименты отпускать сотрудницам, с каждым разом все больше и больше пересекая границу нормального поведения.
Сотрудницы уже тогда опасались за себя, потому что в магазине нет охраны, а вызов тревожной кнопки, если ничего не случится, будет засчитан как ложный.
Директор парфюмерного магазина рассказала, что в последний раз он зашел и она услышала сильный шум. Сначала думала, что это с улицы, но оказалось у него в сумке работал вибратор. Он его достал и начал просить помощи, чтобы выключить вибратор. Потом достал эротическое из другой сумки и предложил сделать взрослый подарок. Видео с рассказом директора магазина появилось с телеграмм канале Mash Siberia.
Как рассказала директор, извращенец оставлял визитки, на которых было имя администратора и юриста боксерского клуба «Сузунец». Корреспонденту Атас.Инфо не удалось связаться с боксерским клубом, единственный указанный в 2Gis телефон клуба не отвечает.
В конце февраля мы писали о том, что в пункт выдачи Wildberries заходил эксгибиционист и напугал сотрудницу и двух посетительниц.