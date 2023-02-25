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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Эксгибиционист напугал двух женщин в пункте выдачи Wildberries в Новосибирске

Сегодня, 04:52

Мужчина оголил половые органы в пункте выдачи товаров Wildberries в Новосибирске

Пока женщины получали товар в пункте выдачи Wildberries на Челюскинцев, 44 в Железнодорожном районе Новосибирска, мужчина на входе оголил свой член.

Сотруднице и двум посетительницам пункта выдачи Wildberries в Новосибирске пришлось столкнуться с неприятным инцидентом. Мужчина на входе оголил половые органы и совершал непристойные действия на всеобщее обозрение, при этом он стоял так, чтобы его лица не было видно на камерах. Когда женщины стали выходить и заметили его, мужчина скрылся. Сообщение об эксгибиционисте появилось в новосибирской группе Вконтакте АСТ-54.

Эксгибиционист регулярно показывает девушкам половой орган в автобусе в Новосибирске
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В сентябре 2022 года эксгибиционист был замечен в одном из автобусов Новосибирска, ранее сообщали об эксгибиционисте в балаклаве в Академгородке.

#Общество#Город#Происшествия#Эксгибиционизм
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