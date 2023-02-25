Сотруднице и двум посетительницам пункта выдачи Wildberries в Новосибирске пришлось столкнуться с неприятным инцидентом. Мужчина на входе оголил половые органы и совершал непристойные действия на всеобщее обозрение, при этом он стоял так, чтобы его лица не было видно на камерах. Когда женщины стали выходить и заметили его, мужчина скрылся. Сообщение об эксгибиционисте появилось в новосибирской группе Вконтакте АСТ-54.