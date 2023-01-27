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Похититель велосипедов: под Новосибирском 18-летний парень украл 12 великов

27 января 2023, 08:46
Фото: 1MI

В Новосибирской области 18-летний парень украл 12 велосипедов на 141 тыс. рублей

В городе Обь Новосибирской области молодой человек воровал велосипеды. Его поймали и обвинили в краже, подробности раскрыли в прокуратуре региона.

По данным прокуратуры, 18-летний парень в городе Обь воровал велосипеды из подъездов домов на улицах Военный городок, Ломоносова, ЖКО Аэропорта. Всего было похищено 12 великов. Ущерб причинен более чем 141 тыс. рублей.

Молодого сибиряка обвинили в краже. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Вскоре дело рассмотрит суд.

Ограбление банка в Новосибирске: вора своим спокойствием отпугнула кассир
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Напомним, ранее полиция задержала 18-летнего жителя Читы, пытавшегося ограбить банк в Новосибирске. Вора своим спокойствием отпугнула кассир. 

#Велосипед#Криминал#Транспорт#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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