Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
По данным прокуратуры, 18-летний парень в городе Обь воровал велосипеды из подъездов домов на улицах Военный городок, Ломоносова, ЖКО Аэропорта. Всего было похищено 12 великов. Ущерб причинен более чем 141 тыс. рублей.
Молодого сибиряка обвинили в краже. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Вскоре дело рассмотрит суд.
Напомним, ранее полиция задержала 18-летнего жителя Читы, пытавшегося ограбить банк в Новосибирске. Вора своим спокойствием отпугнула кассир.