По данным прокуратуры, 18-летний парень в городе Обь воровал велосипеды из подъездов домов на улицах Военный городок, Ломоносова, ЖКО Аэропорта. Всего было похищено 12 великов. Ущерб причинен более чем 141 тыс. рублей.