Подросток на мотоцикле снес ребенка на велосипеде в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
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Все произошло вечером 7 августа в Ленинском районе. За рулем мотоцикла сидел 15-летний подросток. На переулке улицы Хинганская он сбил велосипедиста. Это был 8-летний мальчик.
Удар был большой силы. Ребенок получил травмы различной степени тяжести, и его увезли в больницу.
Сотрудники ГАИ внесли определение о возбуждении дела о нарушении и проведении проверки. В настоящий момент все обстоятельства аварии выясняются.