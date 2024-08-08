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Published Сегодня, 02:19

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Updated Сегодня, 02:21

Ребенок пострадал

Подросток на мотоцикле снес ребенка на велосипеде в Новосибирске

8 августа 2024, 02:19
Фото: ГАИ
Ребенок пострадал
В Новосибирске ребенок пострадал, когда его сбил подросток в Новосибирске, подробности сообщили в ГАИ.

Все произошло вечером 7 августа в Ленинском районе. За рулем мотоцикла сидел 15-летний подросток. На переулке улицы Хинганская он сбил велосипедиста. Это был 8-летний мальчик.

Удар был большой силы. Ребенок получил травмы различной степени тяжести, и его увезли в больницу.

Сотрудники ГАИ внесли определение о возбуждении дела о нарушении и проведении проверки. В настоящий момент все обстоятельства аварии выясняются.

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