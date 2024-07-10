Ребенок на велике разбился об летящий Haval в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
Modified Сегодня, 02:23
Updated Сегодня, 02:23
Все случилось вечером 9 июля в Калининском районе. За рулем автомобиля Haval Jolion ехал 46-летний водитель. У дома №319 на Красном проспекте ехал 10-летний мальчик на велосипеде.
Школьник влетел в автомобиль (в его боковую часть), у которого была явно превышена допустимая скорость. Итог ДТП — пострадавший ребенок, который не убедился в отсутствии машин на дороге. Его госпитализировали в больницу. На месте разбирались сотрудники ГАИ.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сбившего школьника пьяного мигранта отказались арестовывать в Новосибирске.