Ребенок на велике разбился об летящий Haval в Новосибирске

Школьник влетел в автомобиль (в его боковую часть), у которого была явно превышена допустимая скорость. Итог ДТП — пострадавший ребенок, который не убедился в отсутствии машин на дороге. Его госпитализировали в больницу. На месте разбирались сотрудники ГАИ.