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Updated Сегодня, 02:23

Ребенок пострадал

Ребенок на велике разбился об летящий Haval в Новосибирске

10 июля 2024, 02:21
Фото: ГАИ
Ребенок пострадал
В Новосибирске произошло ДТП с участием китайского автомобиля и ребенка на велике, сообщают в ГАИ.

Все случилось вечером 9 июля в Калининском районе. За рулем автомобиля Haval Jolion ехал 46-летний водитель. У дома №319 на Красном проспекте ехал 10-летний мальчик на велосипеде.

Школьник влетел в автомобиль (в его боковую часть), у которого была явно превышена допустимая скорость. Итог ДТП — пострадавший ребенок, который не убедился в отсутствии машин на дороге. Его госпитализировали в больницу. На месте разбирались сотрудники ГАИ.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сбившего школьника пьяного мигранта отказались арестовывать в Новосибирске.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП#Велосипед
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