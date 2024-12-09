«Пьют поголовно»: топ худших районов Новосибирска с большим числом алкоголиков

Единственный в Новосибирске муниципальный вытрезвитель расположен на Старом шоссе, между Матвеевкой и Нижней Ельцовкой и формально он относится к Советскому району. Именно его жители лидируют по количеству клиентов этого заведения — с начала года их побывало здесь 590. В комментариях к различным публикациям в социальных сетях можно встретить и такое мнение жителей района: «Пьют поголовно».