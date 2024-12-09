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Posted 9 декабря, 08:38

Published 9 декабря, 08:38

Modified 9 декабря, 08:40

Updated 9 декабря, 08:40

Больше всего клиентов в вытрезвитель привозят из Советского района

«Пьют поголовно»: топ худших районов Новосибирска с большим числом алкоголиков

9 декабря 2024, 08:38
Фото: 1MI. Больше всего клиентов в вытрезвитель привозят из Советского района

В Новосибирске назвали самый пьющий район города

Рейтинг районов города, жители которых очень любят спиртное, составлен по данным муниципального вытрезвителя.

Единственный в Новосибирске муниципальный вытрезвитель расположен на Старом шоссе, между Матвеевкой и Нижней Ельцовкой и формально он относится к Советскому району. Именно его жители лидируют по количеству клиентов этого заведения — с начала года их побывало здесь 590. В комментариях к различным публикациям в социальных сетях можно встретить и такое мнение жителей района: «Пьют поголовно».

Вторую строчку рейтинга по количеству жителей-клиентов вытрезвителя занимает Первомайский район (512), на третьем месте, с большим отрывом идет Железнодорожный (319).

Всего с начала 2024 года в специализированное медицинское учреждение привезли 2481 человека в состоянии сильного опьянения. При этом какой-то привязки к дням недели, праздниками или ярко выраженной сезонности сотрудники вытрезвителя на наблюдают, пишет издание VN.ru.

Вытрезвитель был открыт в сентябре 2023 года, в нем 21 койка, за пребывание денег не берут.

Еще два вытрезвителя предложили открыть в Новосибирске
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