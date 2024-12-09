«Пьют поголовно»: топ худших районов Новосибирска с большим числом алкоголиков

Posted 9 декабря, 08:38
Published 9 декабря, 08:38
Modified 9 декабря, 08:40
Updated 9 декабря, 08:40
Единственный в Новосибирске муниципальный вытрезвитель расположен на Старом шоссе, между Матвеевкой и Нижней Ельцовкой и формально он относится к Советскому району. Именно его жители лидируют по количеству клиентов этого заведения — с начала года их побывало здесь 590. В комментариях к различным публикациям в социальных сетях можно встретить и такое мнение жителей района: «Пьют поголовно».
Вторую строчку рейтинга по количеству жителей-клиентов вытрезвителя занимает Первомайский район (512), на третьем месте, с большим отрывом идет Железнодорожный (319).
Всего с начала 2024 года в специализированное медицинское учреждение привезли 2481 человека в состоянии сильного опьянения. При этом какой-то привязки к дням недели, праздниками или ярко выраженной сезонности сотрудники вытрезвителя на наблюдают, пишет издание VN.ru.
Вытрезвитель был открыт в сентябре 2023 года, в нем 21 койка, за пребывание денег не берут.