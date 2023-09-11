Первый вытрезвитель открыли в Новосибирске — он принял первых пациентов

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
В Новосибирске этой осенью открыли первый отрезвитель в Первомайском районе. Он размещен на Старом шоссе, 140/1. Строительство данного объекта обошлось в 30 миллионов рублей. В течение года в центре планируется обслужить более 7 тысяч человек.
«После долго перерыва в Новосибирске снова начал работать вытрезвитель в Первомайском районе. Уже есть пациенты. Вновь набираемся этого опыта», — сказал мэр Анатолий Локоть.
Как ранее говорила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева, в центре будут предоставлять доврачебную помощь. Работниками вытрезвителя станут 28 человек. Центр способен одновременно принять 20 человек. Бесплатно.
Внутри оборудовали кабинет первичного осмотра, консультативный кабинет, кабинет фельдшера, комнаты для пребывания мужчин и женщин, санузлы и душевые комнаты, кафе самообслуживания, помещения для сотрудников, раздевалка и кухня для персонала. Центр работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю.