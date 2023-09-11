Первый вытрезвитель открыли в Новосибирске — он принял первых пациентов

В Новосибирске этой осенью открыли первый отрезвитель в Первомайском районе. Он размещен на Старом шоссе, 140/1. Строительство данного объекта обошлось в 30 миллионов рублей. В течение года в центре планируется обслужить более 7 тысяч человек.