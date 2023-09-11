atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

Вытрезвитель начал свою работу

Первый вытрезвитель открыли в Новосибирске — он принял первых пациентов

11 сентября 2023, 03:38
Фото: 1MI
Вытрезвитель начал свою работу

В Новосибирске открыли вытрезвитель в Первомайском районе

Об открытии вытрезвителя и первых пациентах рассказал во время оперативного совещания в правительстве мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В Новосибирске этой осенью открыли первый отрезвитель в Первомайском районе. Он размещен на Старом шоссе, 140/1. Строительство данного объекта обошлось в 30 миллионов рублей. В течение года в центре планируется обслужить более 7 тысяч человек.

«После долго перерыва в Новосибирске снова начал работать вытрезвитель в Первомайском районе. Уже есть пациенты. Вновь набираемся этого опыта», — сказал мэр Анатолий Локоть.
вытрезвительвытрезвитель
вытрезвитель
Фото: телеграм-канал «Ольга Незамаева»

Как ранее говорила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева, в центре будут предоставлять доврачебную помощь. Работниками вытрезвителя станут 28 человек. Центр способен одновременно принять 20 человек. Бесплатно.

Внутри оборудовали кабинет первичного осмотра, консультативный кабинет, кабинет фельдшера, комнаты для пребывания мужчин и женщин, санузлы и душевые комнаты, кафе самообслуживания, помещения для сотрудников, раздевалка и кухня для персонала. Центр работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

#Новосибирск#Вытрезвитель#Эмилия Губарева
Подпишитесь
«Без пяти минут победитель»: Травников прокомментировал итоги выборов губернатора НСО
Сегодня, 03:58
Теплая и ясная погода до +17 °С ожидается в Новосибирске — смотрим прогноз
Сегодня, 01:30
Коммунист Яковлев прокомментировал итоги выборов губернатора Новосибирской области
Сегодня, 02:09
Явка на выборах губернатора Новосибирской области превысила 31 процент
Сегодня, 03:28
Мемориал на Ядринцевской в Новосибирске, посвященный Пригожину, разрастается
Вчера, 11:54