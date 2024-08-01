Филарет и Самуэль-Аккони — названы самые необычные имена для июльских новорожденных

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Население Новосибирской области в июле 2024 года увеличилось на 2445 человек за счет родившихся младенцев, за то же время скончалось 3329 человек, следует из статистической справки, опубликованной региональным управлением по делам ЗАГС.
Напомним, в июне текущего года в регионе родилось 2011 маленьких сибиряков. В то же время население области сократилось почти на треть — на 3041 человек.
Чаще всего во второй летний месяц детям давали имена Виктория, Полина, Варвара, Артем, Михаил и Александр. Несколько родителей решили назвать детей необычно и выбрали им имена Мэри, Велеслава, Юстина, Мирон-Сулейман, Самуэль-Аккони, Филарет и Лука.