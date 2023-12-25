atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Строители жалуются на нехватку рабочих рук

По 1 квадратному метру нового жилья построили на каждого новосибирца в 2023 году

25 декабря 2023, 04:03
Фото: Midjourney
Строители жалуются на нехватку рабочих рук

В Новосибирске в 2023 году построили 1,6 млн квадратных метров жилья

Показатели ввода жилых домов приблизились к значениям 2015 года

По итогам 2023 года новосибирские строители введут в эксплуатацию около 1,6 млн квадратных метров жилья. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. По словам главы муниципалитета, последний раз такие объемы жилищного строительства в городе были зафиксированы в 2015 году.

Кроме того, удалось завершить работы на пяти долгостроях, а обманутые дольщики, купившие квартиры в 10 недостроенных домах, получили денежные компенсации, добавил Локоть.

Ранее мы рассказывали о том, что строительная область региона испытывает серьезный дефицит кадров — нехватку рабочих рук строительстве оценивают в пять тысяч человек. Для частичного решения проблемы область подала заявку в федеральные органы на привлечение двух тысяч трудовых мигрантов из Северной Кореи.

Читайте также:
Серый город-недоразумение — почему Новосибирск критикуют туристы и архитекторыГлавную причину жалоб новосибирцев на застройщиков назвал СтройнадзорСтало известно, когда в Новосибирске завершат строительство шести школ
#Новосибирск#Строительство#Жилье#Сдача в эксплуатацию#2023
Подпишитесь
Серый город-недоразумение — почему Новосибирск критикуют туристы и архитекторы
22 декабря, 02:01
Вокруг СКИФа под Новосибирском построят сотни домов для ученых
Сегодня, 04:47
На концерт лидера группы «Агата Кристи» в Новосибирске вызвали полицию
Сегодня, 02:35
Новосибирцам резко подняли зарплату на 117,2% в 2023 году
Сегодня, 03:17
Мэр Новосибирска назвал даты зимних каникул в школах с 30 по 9 января 2024
Сегодня, 03:57