По 1 квадратному метру нового жилья построили на каждого новосибирца в 2023 году

По итогам 2023 года новосибирские строители введут в эксплуатацию около 1,6 млн квадратных метров жилья. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. По словам главы муниципалитета, последний раз такие объемы жилищного строительства в городе были зафиксированы в 2015 году.