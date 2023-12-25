По 1 квадратному метру нового жилья построили на каждого новосибирца в 2023 году

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
По итогам 2023 года новосибирские строители введут в эксплуатацию около 1,6 млн квадратных метров жилья. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. По словам главы муниципалитета, последний раз такие объемы жилищного строительства в городе были зафиксированы в 2015 году.
Кроме того, удалось завершить работы на пяти долгостроях, а обманутые дольщики, купившие квартиры в 10 недостроенных домах, получили денежные компенсации, добавил Локоть.
Ранее мы рассказывали о том, что строительная область региона испытывает серьезный дефицит кадров — нехватку рабочих рук строительстве оценивают в пять тысяч человек. Для частичного решения проблемы область подала заявку в федеральные органы на привлечение двух тысяч трудовых мигрантов из Северной Кореи.