Новосибирская область рассчитывает привлечь тысячи строителей из Северной Кореи

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Новосибирская область подала заявку на привлечение двух тысяч трудовых мигрантов из Северной Кореи для работы на стройках региона. На подобную меру власти вынуждены пойти из-за серьезной нехватки рабочих рук в отрасли.
«Ну, а что делать? Приходится это делать. Не справляемся», — констатировал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков в пресс-центре агентства ТАСС в четверг, 21 декабря.
По оценке Колмакова, на текущий момент дефицит кадров в региональной строительной отрасли составляет 4,5-5 тысяч человек. Министр не уточнил возможные сроки появления северокорейских строителей в Сибири.