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На стройках Новосибирской области ждут рабочих из Северной Кореи

Новосибирская область рассчитывает привлечь тысячи строителей из Северной Кореи

21 декабря 2023, 04:39
Фото: Изображение от jcomp на Freepik
На стройках Новосибирской области ждут рабочих из Северной Кореи
Регион подал заявку на привлечение трудовых мигрантов из Северной Кореи, но даже такая мера не позволит покрыть дефицит рабочих рук в строительной отрасли

Новосибирская область подала заявку на привлечение двух тысяч трудовых мигрантов из Северной Кореи для работы на стройках региона. На подобную меру власти вынуждены пойти из-за серьезной нехватки рабочих рук в отрасли.

«Ну, а что делать? Приходится это делать. Не справляемся», — констатировал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков в пресс-центре агентства ТАСС в четверг, 21 декабря.

По оценке Колмакова, на текущий момент дефицит кадров в региональной строительной отрасли составляет 4,5-5 тысяч человек. Министр не уточнил возможные сроки появления северокорейских строителей в Сибири.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Мигранты#Рабочие#Северная Корея
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