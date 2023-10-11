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Часть ЦУМА выкупили

Томская компания выкупила часть ЦУМа в Новосибирске

11 октября 2023, 01:42
Фото: 1MI
Часть ЦУМА выкупили
Летом 2023 года томская компания получила часть площадей в ЦУМе, который находится в центре Новосибирска.

ЦУМ начал функционировать в своем нынешнем здании в Новосибирске в 1967 году. В 2001 году произошел серьезный пожар, и здание оказалось почти полностью уничтожено. Однако уже следующим летом оно было восстановлено. В 2016 году Анна Большакова, жена бывшего директора кинотеатра «Победа» Александра Большакова, приобрела здание на аукционе после финансовых проблем с банками. Предполагалось, что они проведут реконструкцию ЦУМа, включающую создание террасы для кафе на крыше, атриума внутри здания и модернизацию лифтов и эскалаторов. Также планировалась благоустройство прилегающей территории. Однако эти планы так и не были реализованы.

Согласно данным Росреестра, здание ЦУМа принадлежит нескольким физическим лицам, а также томской компании «Стройдортранс», которая владеет 15% площадей, пишет НГС. Также из выписки Росреестра заметно, что до 31 марта 2024 года на помещения ЦУМа наложены обременения в виде договоров по аренде.

В последнее время ходят слухи о возможной продаже ЦУМа и прилегающей территории застройщику, который планирует построить жилой комплекс. Однако Михаил Рязанцев, глава движения «Искалеченный Новосибирск», уверяет, что на данном участке разрешена только коммерческая застройка. Максимум, что можно построить — это апартаменты. Чтобы построить жилой дом, нужно внести изменения в генеральный план.

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