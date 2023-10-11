Томская компания выкупила часть ЦУМа в Новосибирске

ЦУМ начал функционировать в своем нынешнем здании в Новосибирске в 1967 году. В 2001 году произошел серьезный пожар, и здание оказалось почти полностью уничтожено. Однако уже следующим летом оно было восстановлено. В 2016 году Анна Большакова, жена бывшего директора кинотеатра «Победа» Александра Большакова, приобрела здание на аукционе после финансовых проблем с банками. Предполагалось, что они проведут реконструкцию ЦУМа, включающую создание террасы для кафе на крыше, атриума внутри здания и модернизацию лифтов и эскалаторов. Также планировалась благоустройство прилегающей территории. Однако эти планы так и не были реализованы.