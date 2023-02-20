Площадка на 11,5 гектаров — это не только «Сибирский Молл», но и «Новая высота». При этом половина площади используется неэффективно, заявил предприниматель. Например, плоская парковка вокруг здания, по его мнению, — непозволительная роскошь. «Сибирский Молл» как торгово-развлекательный центр сохранит свои функции, но будет «реконструирован» и дополнен выставочным пространством.