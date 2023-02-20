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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Что сделает с «Сибирским Моллом» бизнесмен Бойко после покупки

20 февраля 2023, 10:27
Фото: 2ГИС
ТЦ "Сибирский молл" размещен на 11,5 га на правом берегу Новосибирска
ТЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске превратится в современный туристический центр. Новый собственник, известный предприниматель Александр Бойко, намерен очистить 11,5 га от неэффективных объектов и построить конгресс-центр для деловых туристов.

По словам Бойко, часть здания «Сибирского Молла» «будет реконструирована или вовлечена в новый объект».

Новосибирцы знают, что понятие «реконструкции» собственники земельных участков подчас трактуют слишком широко. Одна из горячих тем в Новосибирске — «реконструкция» магазина «Универсам» на улице Ленина, который собственник готов снести, чтобы построить на его месте высотный жилой комплекс из четырех зданий. Доминантой, согласно предконцепции может стать 21-этажная высотка. В этом комплексе обещают разместить и «реконструированный» «Универсам».

У самого Бойко был прецедент, когда здание первоначально построенное как апарт-отель позднее было предложено на рынке жилья — и новые собственники таких апартаментов ожидаемо потребовали всех благ жизни, как в жилых домах.

Что появится на месте «Сибирского Молла»? У предпринимателя ранее были попытки согласовать проект конгресс-холла в центре Новосибирска. Рассматривали варианты с площадкой у оперного театра, у кинотеатра Маяковского, на месте первой инфекционной больницы, но каждый раз эти предложения наталкивались на сопротивление со стороны жителей.

«Здесь земля в собственности, и я надеюсь, что наконец-то смогу реализовать этот проект», — сказал Александр Бойко порталу NGS.RU.

Площадка на 11,5 гектаров — это не только «Сибирский Молл», но и «Новая высота». При этом половина площади используется неэффективно, заявил предприниматель. Например, плоская парковка вокруг здания, по его мнению, — непозволительная роскошь. «Сибирский Молл» как торгово-развлекательный центр сохранит свои функции, но будет «реконструирован» и дополнен выставочным пространством.

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Новый объект будет соответствовать семейству торговых и деловых центров девелопера в Новосибирске и при этом развивать самое актуальное, на его взгляд, направление – туристическое.

 

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#Дмитрий Зайцев#Новосибирск#Город#Строительство#Проект#Бизнес#Сибирский Молл
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