ООО СЗ "Первый" была учреждена Поляковым 14 июля 2022 года, за несколько дней до того, как он объявил, что выходит из состава совета директоров ГК "Стрижи" и покидает пост генерального директора группы компаний. О том, чем собирается заниматься дальше известный застройщик, входящий в топ самых богатых депутатов-строителей, он не конкретизировал. Однако сообщил, что покидать строительную отрасль не намерен.