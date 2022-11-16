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Экс-гендиректор "Стрижей" Поляков отдал половину новой компании девелоперу из Томска

Сегодня, 05:15
Фото: тт-канал Ильи Полякова
Поляков - один из самых известных представителей строительной отрасли в Новосибирске

После "Стрижей" Илья Поляков поделился своей новой компанией с девелопером из Томска

Компания СЗ "Первый", учрежденная известным новосибирским застройщиком и депутатом Ильей Поляковым, частично перешла в руки бизнесмена из Томска Геннадия Чечко. Ранее группа компаний "Поляков" выполнила мастер-план микрорайона "Клюквенный" – крупнейшего строительного проекта в Новосибирске

Согласно данным системы СПАРК, бывший генеральный директор группы компания "Стрижи", депутат Законодательного собрания Новосибирской области Илья Поляков, передал 45% в ООО СЗ "Первый" томскому бизнесмену Геннадию Чечко. Он контролирует более половины компании "Омега", которая занимается арендой и управлением  недвижимым имуществом, и кемеровскую компанию "Форвард", занимающуюся грузоперевозками.

ООО СЗ "Первый" была учреждена Поляковым 14 июля 2022 года, за несколько дней до того, как он объявил, что выходит из состава совета директоров ГК "Стрижи" и покидает пост генерального директора группы компаний. О том, чем собирается заниматься дальше известный застройщик, входящий в топ самых богатых депутатов-строителей, он не конкретизировал. Однако сообщил, что покидать строительную отрасль не намерен.

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Уставной капитал "Первого" – 10 тысяч рублей, компания относится к категории микропредприятий, а в качестве основной деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. Однако помимо этого, компания указала еще семь деятельности – от строительства автодорог до управления недвижимостью.

"Слишком большое количество разнородных кодов ОКВЭД является признаком посредника, не ведущего реальной деятельности", - сообщает сервис "Руспрофал" об этой компании Полякова.

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Осенью в Новосибирске был широко презентован мастер-план развития микрорайона "Клюквенный", который был разработан группой компаний "Поляков".  Этот проект крайне привлекателен для застройщиков. Это одна из последних площадок в городе, где возможно комплексное массовое строительство. Площадь будущего микрорайона составит 207 га, общая площадь жилья составит около 1 млн квадратных метров, общая численность жителей – более 34 тысяч человек. Однако публично о намерении участвовать в этом проекте в качестве застройщика Илья Поляков не говорил.

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