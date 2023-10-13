Мэр Новосибирска высказался о планах строительства высотки на месте ЦУМа

Летом текущего года одним из владельцев здания стала томская компания «Стройдортранс». На минувшей неделе собственники павильонов рядом с ЦУМом, включая легендарную «Уйгурскую кухню», получили уведомления о сносе объектов. По словам предпринимателей, в частных разговорах им сообщили, что это связано с предстоящей продажей здания универмага одному из крупных новосибирских застройщиков. Предположительно, на месте магазина планируется строительство апартаментов.