Мэр Новосибирска высказался о планах строительства высотки на месте ЦУМа

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
На сегодняшний день строительство жилья на месте ЦУМа в Железнодорожном районе Новосибирска невозможно, заявил мэр Анатолий Локоть. Зонирование земельного участка не предполагает появление жилой застройки.
«Пока о планах каких-то изменить назначение этого участка я не знаю», — сказал глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 13 октября.
Летом текущего года одним из владельцев здания стала томская компания «Стройдортранс». На минувшей неделе собственники павильонов рядом с ЦУМом, включая легендарную «Уйгурскую кухню», получили уведомления о сносе объектов. По словам предпринимателей, в частных разговорах им сообщили, что это связано с предстоящей продажей здания универмага одному из крупных новосибирских застройщиков. Предположительно, на месте магазина планируется строительство апартаментов.