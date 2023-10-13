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Универсальный магазин работает в этом здании с 1967 года

Мэр Новосибирска высказался о планах строительства высотки на месте ЦУМа

13 октября 2023, 04:57
Фото: 2GIS
Универсальный магазин работает в этом здании с 1967 года
Муниципалитет пока не подтверждает возможность появления на месте универмага высотных апартаментов

На сегодняшний день строительство жилья на месте ЦУМа в Железнодорожном районе Новосибирска невозможно, заявил мэр Анатолий Локоть. Зонирование земельного участка не предполагает появление жилой застройки.

«Пока о планах каких-то изменить назначение этого участка я не знаю», — сказал глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 13 октября.

Летом текущего года одним из владельцев здания стала томская компания «Стройдортранс». На минувшей неделе собственники павильонов рядом с ЦУМом, включая легендарную «Уйгурскую кухню», получили уведомления о сносе объектов. По словам предпринимателей, в частных разговорах им сообщили, что это связано с предстоящей продажей здания универмага одному из крупных новосибирских застройщиков. Предположительно, на месте магазина планируется строительство апартаментов.

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#Новосибирск#Застройка#Мэрия#ЦУМ
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