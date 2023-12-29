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Published Сегодня, 09:28

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Updated Сегодня, 09:30

Силовики получат доступ к камерам

Силовики получат доступ к видеокамерам крупных торговых центров в Новосибирске

29 декабря 2023, 09:28
Фото: atas.info
Силовики получат доступ к камерам
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, согласно которому крупные торговые центры должны предоставить доступ к камерам видеонаблюдения для подразделений силовых ведомств. Исполнение этого требования должно быть завершено к 1 февраля 2024 года.

Для передачи видеопотоков будет использована специальная система мониторинга и анализа видео, входящая в состав комплекса «Безопасный город». Эта система предназначена для обеспечения безопасности жителей, муниципальной инфраструктуры и экологической безопасности.

При этом будут соблюдены требования законодательства о защите информации, так как данные этих систем являются конфиденциальными, сообщает «Новая Сибирь».

В список объектов, подпадающих под действие постановления, включены 20 крупнейших торговых центров Новосибирска. Среди них ТРЦ «Аура» и «Сибирский молл», ТРК «Галерея Новосибирск», «Калина центр», «Голден парк», «Роял парк» и «Эдем», магазины «Леруа Мерлен» и супермаркеты «Бахетле», ТЦ «Мега Новосибирск», «ГУМ Россия», «Апельсин», «Москва» и «Малинка», а также «МФК „Сан-Сити“.

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#Новосибирск#Безопасность#Эмилия Губарева#Торговый центр#Видеонаблюдение#ТЦ
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