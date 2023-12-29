Силовики получат доступ к видеокамерам крупных торговых центров в Новосибирске

В список объектов, подпадающих под действие постановления, включены 20 крупнейших торговых центров Новосибирска. Среди них ТРЦ «Аура» и «Сибирский молл», ТРК «Галерея Новосибирск», «Калина центр», «Голден парк», «Роял парк» и «Эдем», магазины «Леруа Мерлен» и супермаркеты «Бахетле», ТЦ «Мега Новосибирск», «ГУМ Россия», «Апельсин», «Москва» и «Малинка», а также «МФК „Сан-Сити“.