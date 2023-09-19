ТЦ «Сибирский торговый дом» продают рядом с вокзалом в Новосибирске за 605 млн рублей

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
«Сибирский торговый дом» находится на Вокзальной магистрали. Информация о продаже опубликована на одном из сайтов объявлений. Объект оценили на 605 миллионов рублей.
«Здание — после капитального ремонта. Все коммуникации новые, есть своя парковка на 25 машиномест», — говорится в объявлении.
Площади в торговом центре арендуют крупные федеральные компании и сетевые общепиты. Например, «Суши Точка», «Пятёрочка», «Вкус и польза», «Трдельник», Doner Home. Общая площадь объекта составляет более 2 тысяч квадратных метров.