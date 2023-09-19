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Здание оценили на 600 млн

ТЦ «Сибирский торговый дом» продают рядом с вокзалом в Новосибирске за 605 млн рублей

19 сентября 2023, 03:15
Фото: atas.info/1MI
Здание оценили на 600 млн

В Новосибирске выставили на продажу ТЦ «Сибирский торговый дом» за 605 миллионов

Здание «Сибирского торгового дома» продают в Новосибирске — оно располагается рядом с железнодорожным вокзалом и не так давно открылось.

«Сибирский торговый дом» находится на Вокзальной магистрали. Информация о продаже опубликована на одном из сайтов объявлений. Объект оценили на 605 миллионов рублей.

«Здание — после капитального ремонта. Все коммуникации новые, есть своя парковка на 25 машиномест», — говорится в объявлении.

Площади в торговом центре арендуют крупные федеральные компании и сетевые общепиты. Например, «Суши Точка», «Пятёрочка», «Вкус и польза», «Трдельник», Doner Home. Общая площадь объекта составляет более 2 тысяч квадратных метров.

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#Новосибирск#Продажа#Эмилия Губарева
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