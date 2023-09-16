В Новосибирской области продают крупный агрохолдинг за 850 млн рублей

850 миллионов рублей просит собственник за крупный агропромышленный холдинг, предприятия которого расположены в четырех районах Новосибирской области. Холдинг ведет деятельность как в мясо-молочном, так и в растениеводческом направлении, общая площадь обрабатываемых земель — более 32 тысяч гектаров. Площадь производственных зданий и сооружений превышает 100 тысяч квадратных метров, а парк техники оценивается в сумму около 500 миллионов рублей.