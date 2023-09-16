В Новосибирской области продают крупный агрохолдинг за 850 млн рублей

Posted Сегодня, 02:08
Published Сегодня, 02:08
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Updated Сегодня, 02:11
850 миллионов рублей просит собственник за крупный агропромышленный холдинг, предприятия которого расположены в четырех районах Новосибирской области. Холдинг ведет деятельность как в мясо-молочном, так и в растениеводческом направлении, общая площадь обрабатываемых земель — более 32 тысяч гектаров. Площадь производственных зданий и сооружений превышает 100 тысяч квадратных метров, а парк техники оценивается в сумму около 500 миллионов рублей.
«В нашем агрохолдинге работает сработанный коллектив, где отобраны настоящие профессионалы своего дела. Более 150 человек год от года показывают блестящие результаты производительности труда», — говорится в объявлении, опубликованном на сайте Avito.