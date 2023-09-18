Акции газоснабжающей компании продают в Новосибирске — она поставляла сжиженный газ

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
«Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска объявляет аукцион в электронной форме по продаже пакета акций акционерного общества „Сибирьгазсервис“, который состоится 23 октября 2023 года в 12 часов (по местному времени)», — сообщается на сайте городской администрации.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за пакет акций. Задаток оценивается в 412,8 тысяч рублей, его нужно отправить до 17 октября нынешнего года. Полное количество участников планируется определить 19 октября.
Стоит отметить, что компания «Сибирьгазсервис» поставляла сжиженный газ для энергетических и бытовых нужд. Однако после трагедии на улице Линейной домохозяйства Новосибирской области было решено перевести на природный газ.