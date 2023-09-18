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В Новосибирске продают акции газовой компании

Акции газоснабжающей компании продают в Новосибирске — она поставляла сжиженный газ

18 сентября 2023, 08:57
Фото: 1MI
В Новосибирске продают акции газовой компании
В Новосибирске объявлен тендер на приобретение акции компании «Сибирьгазсервис». Начальная цена — 4 миллиона рублей. Всего предлагается продать 98,5 тысяч ценных бумаг.
«Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска объявляет аукцион в электронной форме по продаже пакета акций акционерного общества „Сибирьгазсервис“, который состоится 23 октября 2023 года в 12 часов (по местному времени)», — сообщается на сайте городской администрации.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за пакет акций. Задаток оценивается в 412,8 тысяч рублей, его нужно отправить до 17 октября нынешнего года. Полное количество участников планируется определить 19 октября.

Стоит отметить, что компания «Сибирьгазсервис» поставляла сжиженный газ для энергетических и бытовых нужд. Однако после трагедии на улице Линейной домохозяйства Новосибирской области было решено перевести на природный газ.

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#Новосибирск#Газификация#Газ#Аукцион#Мэрия Новосибирска#Акции#Александр Ляхов#Тендер#Энергетика
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