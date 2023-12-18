atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Выставка работает в ТЦ

Выставка неизвестных фотографий Жириновского открылась в новосибирском ТЦ

18 декабря 2023, 05:51
Фото: ЛДПР Новосибирская область/ТГ-канал
Выставка работает в ТЦ
В Новосибирске открылась выставка неизвестных фотографий Владимира Жириновского.

В торговом центре «Континент» работает выставка неизвестных фотографий политика Владимира Жириновского. Ее организовала партия ЛДПР, собравшаяся отметить день Конституции и 30-летие победы партии на выборах в Госдуму первого созыва.

На выставке представлены редкие снимки, включая фотографии из личного архива Жириновского, которые ранее не были опубликованы. Также на стендах можно узнать интересные факты из истории партии и жизни ее основателя.

«Погода в ближайшие дни наладится, морозы спадут, поэтому обязательно стоит прийти и увидеть эти фото, вспомнить историю тех лет», — сказал депутат Заксобрания Евгений Шаблинский.
«Я славно пожил»: год со смерти Владимира Жириновского – панихида в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Наследник Жириновского: Леонид Слуцкий стал новым лидером ЛДПРПамятник Жириновскому привлек 12 тысяч участников митинга в игре MinecraftПисьмо Жириновского с автографом продают в Новосибирске за 50 тысяч рублейУмер лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский«Не дождетесь»: слухи о смерти Жириновского были сильно преувеличены СМИ
#Общество#Новосибирск#Фото#Жириновский#Фотографии#Эмилия Губарева#Выставка#ТЦ#ЛДПР
Подпишитесь
Инфографика. Дороже на 9%: во сколько новосибирцам обойдется новогодний стол-2024
16 декабря, 00:57
Экс-депутата новосибирского горсовета Пирогову* признали иноагентом
16 декабря, 04:34
Праздника не будет: в Новосибирске отменили новогодние мероприятия на площади Ленина
15 декабря, 06:41
За что ругали банкира Васильева на посту главы департамента транспорта Новосибирска
15 декабря, 05:01
Снежных баб разрешат лепить только в Новосибирске — мэрия запатентует товарный знак
15 декабря, 06:26
Лизать нельзя: фото мужчин с мороженым в Новосибирске посчитали пропагандой ЛГБТ*
15 декабря, 11:05