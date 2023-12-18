Выставка неизвестных фотографий Жириновского открылась в новосибирском ТЦ

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:54
В торговом центре «Континент» работает выставка неизвестных фотографий политика Владимира Жириновского. Ее организовала партия ЛДПР, собравшаяся отметить день Конституции и 30-летие победы партии на выборах в Госдуму первого созыва.
На выставке представлены редкие снимки, включая фотографии из личного архива Жириновского, которые ранее не были опубликованы. Также на стендах можно узнать интересные факты из истории партии и жизни ее основателя.
«Погода в ближайшие дни наладится, морозы спадут, поэтому обязательно стоит прийти и увидеть эти фото, вспомнить историю тех лет», — сказал депутат Заксобрания Евгений Шаблинский.