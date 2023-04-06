Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
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Updated Сегодня, 04:12
О панихиде сообщил депутат Заксобрания региона Евгений Шаблинский, координирующий в Новосибирской области работу партии ЛДПР. Почтят память известного политика 6 апреля в Соборе Александра Невского в 12 часов – адрес мероприятия: Новосибирск, Красный проспект, 1а.
Также известно, что на Новодевичьем кладбище в Москве, где похоронен Владимир Жириновский, установят памятник на могиле политика. Скульптура будет трехметровой – с цитатой Жириновского, однако суть высказывания держится в секрете.
Напомним, что Владимир Жириновский умер год назад - 6 апреля. Ему было 75 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Он попал в больницу 2 февраля с коронавирусом. Со временем здоровье политика ухудшалось.
Ранее мы рассказывали, чем запомнился Жириновский новосибирцам и сколько раз он приезжал в столицу Сибири. Также напомним, что слухи о смерти политика начали ходить еще 25 марта 2022 года, однако позже домыслы россиян опровергли.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказывал о том, что 20 лет назад Жириновский придумал себе эпитафию, которая потом долго лежала под стеклом на рабочем столе: «Не плачьте сильно, я славно пожил. Ваш Владимир Жириновский».