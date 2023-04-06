atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

Изображение материала

«Я славно пожил»: год со смерти Владимира Жириновского – панихида в Новосибирске

6 апреля 2023, 04:04
Фото: со страницы Владимира Жириновского/ВКонтакте
Могила политика в Москве

В Новосибирске 6 апреля пройдет панихида по умершему лидеру ЛДПР Жириновскому

Владимира Жириновского – лидера партии ЛДПР, вспомнят сегодня по всей стране, в том числе и в Новосибирске.

О панихиде сообщил депутат Заксобрания региона Евгений Шаблинский, координирующий в Новосибирской области работу партии ЛДПР. Почтят память известного политика 6 апреля в Соборе Александра Невского в 12 часов – адрес мероприятия: Новосибирск, Красный проспект, 1а.

Также известно, что на Новодевичьем кладбище в Москве, где похоронен Владимир Жириновский, установят памятник на могиле политика. Скульптура будет трехметровой – с цитатой Жириновского, однако суть высказывания держится в секрете.

Напомним, что Владимир Жириновский умер год назад - 6 апреля. Ему было 75 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Он попал в больницу 2 февраля с коронавирусом. Со временем здоровье политика ухудшалось.

Ранее мы рассказывали, чем запомнился Жириновский новосибирцам и сколько раз он приезжал в столицу Сибири. Также напомним, что слухи о смерти политика начали ходить еще 25 марта 2022 года, однако позже домыслы россиян опровергли.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказывал о том, что 20 лет назад Жириновский придумал себе эпитафию, которая потом долго лежала под стеклом на рабочем столе: «Не плачьте сильно, я славно пожил. Ваш Владимир Жириновский». 

«Произвел фурор агитацией на пляже»: Чем запомнился Жириновский в Новосибирске
Узнать подробнее
«Не дождетесь»: слухи о смерти Жириновского были сильно преувеличены СМИ
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Жириновский#Политика#Общество#Город#Новосибирск#Россия
Подпишитесь
«Чудо в перьях»: что вытворял Киркоров на скандальном концерте в Новосибирске
Сегодня, 02:58
Женщины в хиджабах и вейпы - визитная карточка Плющихинского в Новосибирске
Вчера, 05:16
Прокат электросамокатов заработал в Новосибирске 5 апреля 2023 — где найти парковки
Вчера, 03:33
Родители перестанут общаться в чатах в WhatsApp: их удалят школы Новосибирска
Вчера, 08:58
Для русских сойдёт: как нам продают ненужные в Китае машины
Вчера, 08:22
Житель Коломны выиграл 1 000 000 рублей на АЗС. Впереди новые розыгрыши
Вчера, 03:00