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Памятник Жириновскому привлек 12 тысяч участников митинга в игре Minecraft

1 мая 2023, 16:37
Фото: 1MI
В игре Minecraft оказалось много поклонников Жириновского
Сервер игры Minecraft не выдержал наплыва желающих прийти на митинг к памятнику Жириновского онлайн.

Незадолго до 1 мая игре Minecraft появился памятник Жириновскому. События в цифровом мире все чаще начинают заменять или дополнять события в реальности. Именно для этих целей и понадобился памятник Жириновскому в игре «Майнкрафт», сообщают «Новые известия».

Возле памятника лидеры ЛДПР предложили провести первую цифровую демонстрацию, посвященную 1 мая. Судя по данным ria.ru, на митинг пришли более 12 тысяч участников, не только из России, но и из других стран. Хотя, как рассказали лидеры ЛДПР, участников могло бы быть гораздо больше, но сервер Minecraft не выдержал такого наплыва игроков одномоментно. Таким образом, это был самый многочисленный митинг, посвященный Международному дню трудящихся.

Представители партии поблагодарили всех пришедших и пообещали продолжить организацию мероприятий в цифровом мире.

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#Ольга Храмушкина#Игра#Митинг#Общество#Политика#Россия
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