Возле памятника лидеры ЛДПР предложили провести первую цифровую демонстрацию, посвященную 1 мая. Судя по данным ria.ru, на митинг пришли более 12 тысяч участников, не только из России, но и из других стран. Хотя, как рассказали лидеры ЛДПР, участников могло бы быть гораздо больше, но сервер Minecraft не выдержал такого наплыва игроков одномоментно. Таким образом, это был самый многочисленный митинг, посвященный Международному дню трудящихся.