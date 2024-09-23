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Posted 23 сентября, 05:31

Published 23 сентября, 05:31

Modified 23 сентября, 05:33

Updated 23 сентября, 05:33

Снос ТРЦ «Сибирский молл» в Новосибирске — правда или вымысел

Снос ТРЦ «Сибирский молл» в Новосибирске — правда или вымысел

23 сентября 2024, 05:31
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Некоторое время назад Новосибирск облетела информация о грядущем демонтаже торгово-развлекательного центра «Сибирский молл» и застройке квартала. Atas.info узнал, сравняют ли объект с землей и когда это может произойти.

Официальный представитель TS GROUP (управляет ТРЦ «Сибирский молл») Марьяна Бойко в разговоре с корреспондентом Atas.info заявила, что планов по сносу у холдинга нет.

Ранее совладелец TS GROUP Александр Бойко сообщил, что его слова выдернули из контекста и извратили их смысл. При этом он не отрицает, что это есть в планах холдинга.

«Нет таких планов. Это бред. Все вытянуто из контекста. Ничего такого не было вообще, абсолютно. Может быть лет через десять. Мы даже проектировать не начинали, там еще земля не подходит под это дело», — цитировали Бойко региональные издания.

По его словам, его не так поняли во время интервью, когда он рассказывал про другой проект.

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При этом ряд СМИ на ссылкой на девелопера сообщили, что реализация проекта осложняется действующими договорами аренды. С якорным арендатором — «Ашаном» — договор подписан до 2023 года. Сначала компания планирует построить торговое здание для арендаторов «Сибирского молла», а уже затем их переселять.

«Мы будем пытаться договариваться», — цитирует Александра Бойко НГС.

По предварительным планам, территорию займет конгресс-центр, жилая недвижимость. Для арендаторов построят отдельное здание.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#ТЦ
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