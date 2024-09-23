Снос ТРЦ «Сибирский молл» в Новосибирске — правда или вымысел

При этом ряд СМИ на ссылкой на девелопера сообщили, что реализация проекта осложняется действующими договорами аренды. С якорным арендатором — «Ашаном» — договор подписан до 2023 года. Сначала компания планирует построить торговое здание для арендаторов «Сибирского молла», а уже затем их переселять.