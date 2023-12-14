Почти пятая часть новосибирцев хотят праздновать на корпоративах без начальства

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Почти половина, а именно 40% ответивших на вопросы hh.ru отметили, что они не очень рады начальству на корпоративах. Из них 18% просто ждут, когда руководители уйдут, чтобы отпраздновать Новый год, а еще 22% вообще не хотят видеть своих руководителей на праздничных вечеринках в компании.
Чаще всего не хотят видеть начальство на корпоративах молодые люди от 25 до 34 лет. Сотрудники транспортной сферы лидируют среди тех, кто хочет отмечать праздники в компании без руководителя. Также не жалуют начальство на корпоративах маркетологи, научные сотрудники и работники сферы образования.
Есть и те, кто будет рад присутствию начальства на праздниках, чаще всего это сотрудники производства, продажники и айтишники.
Начальника СИЗО в Новосибирске могут привлечь за смерть «вора в законе» Антипа.