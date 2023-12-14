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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Корпоратив в офисе.

Почти пятая часть новосибирцев хотят праздновать на корпоративах без начальства

14 декабря 2023, 11:30
Фото: 1MI
Корпоратив в офисе.
22% новосибирцев отрицательно высказались о присутствии руководителей на корпоративе, объясняя это тем, что рядом с начальством сложно расслабиться.

Почти половина, а именно 40% ответивших на вопросы hh.ru отметили, что они не очень рады начальству на корпоративах. Из них 18% просто ждут, когда руководители уйдут, чтобы отпраздновать Новый год, а еще 22% вообще не хотят видеть своих руководителей на праздничных вечеринках в компании.

Чаще всего не хотят видеть начальство на корпоративах молодые люди от 25 до 34 лет. Сотрудники транспортной сферы лидируют среди тех, кто хочет отмечать праздники в компании без руководителя. Также не жалуют начальство на корпоративах маркетологи, научные сотрудники и работники сферы образования.

Есть и те, кто будет рад присутствию начальства на праздниках, чаще всего это сотрудники производства, продажники и айтишники.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Корпоратив#Ольга Храмушкина
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