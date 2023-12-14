Почти пятая часть новосибирцев хотят праздновать на корпоративах без начальства

Почти половина, а именно 40% ответивших на вопросы hh.ru отметили, что они не очень рады начальству на корпоративах. Из них 18% просто ждут, когда руководители уйдут, чтобы отпраздновать Новый год, а еще 22% вообще не хотят видеть своих руководителей на праздничных вечеринках в компании.