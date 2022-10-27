atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Улицу Ленина перекроют с 6 ноября по 10 февраля на новогодние праздники

Сегодня, 10:17
Фото: atas.info
Подготовка к встрече 2023 года уже началась в Новосибирске
Новосибирск остается новогодней столицей России, несмотря на то, что бюджет на празднование сокращен на 25 миллионов рублей. Вице-мэр Анна Терешкова на пресс-конференции 27 октября 2022 года рассказала, от чего пришлось отказаться, и какие мероприятия ждут новосибирцев под Новый год.

«Улица Ленина будет перекрыта с 6 ноября по 10 февраля, официальное открытие ждет новосибирцев и гостей города 25 декабря», - сообщила вице-мэр Анна Терешкова 27 октября на пресс-конференции, посвященной празднованию Нового года.

На вопрос, почему не отказались от украшения улиц города в рамках сокращения бюджета на новогодние праздники, Анна Терешкова ответила: «К новогоднему украшению города готовились заранее, год назад была получена субсидия, оборудование для праздника закупили в январе этого года. Основные площадки, на которых развернется празднование Нового года – Михайловская набережная, Первомайский и Театральный скверы, Парк Арены и другие парки города – все они будут украшены, в соответствии с проектом».

Самый длинный каток в придачу к катку-фаллосу зальют в Новосибирске на Новый год-2023
Узнать подробнее

На вопрос, какие мероприятия были отменены, ответила руководитель городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян: «Отменили приглашение коллектива Бабкиной, шоу Ильи Овербуха, фейерверки в течение всей ночи 1 января 2023 года на площади Ленина - все яркое, броское, дорогое пришлось отменить».

25 млн рублей, предназначенных для новогодних праздников, потратят на поддержку семей мобилизованных и закупки для нужд Минобороны.

#Ольга Храмушкина#Город#Общество#Новый год#Новосибирск#Анна Терешкова#Праздник#Новогодние каникулы#Движение
Подпишитесь
Самый длинный каток в придачу к катку-фаллосу зальют в Новосибирске на Новый год-2023
Сегодня, 16:01
Новый министр строительства утвержден в Правительстве Новосибирской области
Сегодня, 10:37
Полмиллиарда за сервелат: «Черкизово» и «Торговая площадь» помирились в суде
Сегодня, 16:00
За нами следят: в небе над Новосибирском летают странные вертолеты
Сегодня, 08:57
"На газонах стоят машины по 7-8 миллионов" - депутаты поднимают штрафы в Новосибирске
Сегодня, 12:02