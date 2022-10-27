На вопрос, почему не отказались от украшения улиц города в рамках сокращения бюджета на новогодние праздники, Анна Терешкова ответила: «К новогоднему украшению города готовились заранее, год назад была получена субсидия, оборудование для праздника закупили в январе этого года. Основные площадки, на которых развернется празднование Нового года – Михайловская набережная, Первомайский и Театральный скверы, Парк Арены и другие парки города – все они будут украшены, в соответствии с проектом».