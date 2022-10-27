«Улица Ленина будет перекрыта с 6 ноября по 10 февраля, официальное открытие ждет новосибирцев и гостей города 25 декабря», - сообщила вице-мэр Анна Терешкова 27 октября на пресс-конференции, посвященной празднованию Нового года.
На вопрос, почему не отказались от украшения улиц города в рамках сокращения бюджета на новогодние праздники, Анна Терешкова ответила: «К новогоднему украшению города готовились заранее, год назад была получена субсидия, оборудование для праздника закупили в январе этого года. Основные площадки, на которых развернется празднование Нового года – Михайловская набережная, Первомайский и Театральный скверы, Парк Арены и другие парки города – все они будут украшены, в соответствии с проектом».
На вопрос, какие мероприятия были отменены, ответила руководитель городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян: «Отменили приглашение коллектива Бабкиной, шоу Ильи Овербуха, фейерверки в течение всей ночи 1 января 2023 года на площади Ленина - все яркое, броское, дорогое пришлось отменить».
25 млн рублей, предназначенных для новогодних праздников, потратят на поддержку семей мобилизованных и закупки для нужд Минобороны.