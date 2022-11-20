atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тысячи огней зажгутся в Новосибирске в преддверии Нового года-2023

Сегодня, 04:50
Фото: atas.info

В Новосибирске новогоднюю иллюминацию включат 1 декабря

Оформление города к Новому году-2023 в Новосибирске близится к концу: 1 декабря уже включат новогоднюю иллюминацию.

Центр Новосибирска украсили к новогодним праздникам. На улице Ленина, Театральном и Первомайском сквере завершают последние приготовления к торжествам – сейчас монтируются декорации опоры для подсветки. Их зажгут 1 декабря.

К этому же времени перед оперным театром установят новогоднюю елку. Ее украсят более двух тысяч шаров, снежинок, фонариков, гирлянд и кремлевская звезда. Стоимость работ оценили в 1,7 млн рублей. Елка простоит до февраля.  

 

Елки за 500 000 рублей и выше предлагают в магазинах в Новосибирске перед Новым годом
Узнать подробнее

Напомним, что 24 ноября в Новосибирск приедет поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга. Поезд остановится в Новосибирске с 10:25 до 18:30. Следом путешествие поезда продолжится по сибирским городам. Он заедет в Новокузнецк, Томск, Тайгу, Барнаул, Омск и другие российские города.

#Эмилия Губарева#Город#Новый год#Новосибирск
Подпишитесь
Топ-6 аккаунтов политиков Новосибирска – у кого больше подписчиков "ВКонтакте"
18 ноября, 16:27
Неподтверждённая свадьба может стоить Георгию Андрееву депутатского кресла
18 ноября, 23:03
Новосибирцы не поддержали установку бронзового лица на Красном проспекте
Вчера, 20:12
После слов Бастрыкина об уголовном деле в Новосибирске восстановят военный мемориал
Вчера, 15:42
Агент СБУ совершил покушение на главу подшефного Новосибирской области района ЛНР
Вчера, 18:09
Вывоз мусора подешевеет в Новосибирской области 1.12.2022 после проверки прокуратуры
Вчера, 12:44