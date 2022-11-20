Тысячи огней зажгутся в Новосибирске в преддверии Нового года-2023

Центр Новосибирска украсили к новогодним праздникам. На улице Ленина, Театральном и Первомайском сквере завершают последние приготовления к торжествам – сейчас монтируются декорации опоры для подсветки. Их зажгут 1 декабря.
К этому же времени перед оперным театром установят новогоднюю елку. Ее украсят более двух тысяч шаров, снежинок, фонариков, гирлянд и кремлевская звезда. Стоимость работ оценили в 1,7 млн рублей. Елка простоит до февраля.
Напомним, что 24 ноября в Новосибирск приедет поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга. Поезд остановится в Новосибирске с 10:25 до 18:30. Следом путешествие поезда продолжится по сибирским городам. Он заедет в Новокузнецк, Томск, Тайгу, Барнаул, Омск и другие российские города.