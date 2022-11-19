Елки за 500 000 рублей и выше предлагают в магазинах в Новосибирске перед Новым годом

В популярном после ухода "Икеи" магазине "Леруа Мерлен" искусственные елки можно купить от 1 500 до 75 000 рублей. В Торговом центре Академгородка ели стоят от 2200 до 34 500 рублей, последний вариант - с уже встроенной подсветкой. В среднем цены на стандартные искусственные ели высотой от 1 до 1,5 метра 5 000 - 7 000 рублей.